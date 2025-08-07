Odborník radí: Tieto toxické veci zo spálne rýchlo vyhoďte. Dve z nich zrejme vlastníte aj vy - Dobré noviny
Odborník radí: Tieto toxické veci zo spálne rýchlo vyhoďte. Dve z nich zrejme vlastníte aj vy
Odborník radí: Tieto toxické veci zo spálne rýchlo vyhoďte. Dve z nich zrejme vlastníte aj vy

Doktor Saurabh Sethi / Ilustračné foto. — Foto: Reprofoto Instagram @doctor.sethi, Unsplash/Spacejoy

Používame ich celkom bežne a nemáme ani potuchy, že nám škodia.

Používame ich všetci a možno ani netušíme, že by nám mohli škodiť. Lekár Saurabh Sethi z americkej Kalifornie vo svojom videu na Instagrame odhaľuje tri toxické veci, ktoré by ste mali okamžite vyhodiť zo svojej spálne. Minimálne dve z nich určite vlastníte aj vy.

Gastroenteorológ a hepatológ, ktorý vedomosti získaval na Harvardskej i Standfordskej univerzite, prináša na svojom profile cenné rady, ktoré sledujú tisíce ľudí. Jedno z jeho posledných videí zaznamenalo dokonca milióny zhliadnutí. Ak máte v spálni nasledovné tri veci, spozornite.

Staré vankúše

Starý vankúš na prvý pohľad vyzerá neškodne, v skutočnosti je však živným priestorom pre roztoče a najrôznejšie alergény. Vankúš tiež každú noc nasáva pot, ktorý náš organizmus počas spánku vyprodukuje. Keby ste si dali ten svoj po roku pod mikroskop, už by ste si naň hlavu zrejme nikdy nepoložili.

Prečítajte si tiež: Odborníčka na upratovanie odhalila, ktoré veci by ste nemali mať v spálni. Ľahko môžu pokaziť váš spánok

Roztoče síce voľným okom nevidíte, no to neznamená, že nimi nie ste v posteli doslova obklopení – a môžu vám spôsobiť celý rad zdravotných komplikácií vrátane astmy. „Ak je váš vankúš starší ako rok či dva, je pravdepodobne najvyšší čas ho vymeniť,“ konštatuje Sethi, podľa ktorého staré vankúše neposkytujú dostatočnú podporu vášmu krku a chrbtici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Saurabh Sethi (@doctor.sethi)

Odborník odporúča vyskúšať si jednoduchý test. Preložte vankúš na polovicu a vytlačte z neho vzduch. Potom ho pusťte. Ak sa vráti do pôvodného stavu, má ešte dostatok výplne na podopretie krku a hlavy. Ak nie, jeho osud by mal byť každému z nás jasný.

Starý matrac

Podobne ako vankúše sú na tom i staré matrace. Tie by sme podľa lekára mali meniť každých sedem rokov. Okrem toho, že by ste v nich po dlhšom čase našli opäť celú paletu mikroorganizmov, problémové sú i v ďalšej veci.

