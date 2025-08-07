Doma ju považovali za odpad, no nenechala sa zlomiť. Z trápiacej sa dievčiny vyrástla skvelá herečka
Dávali jej pocítiť, že je nechcená a hoci ju to trápilo, nedovolila, aby ju to zmohlo.
Bola nechceným dieťaťom, jej mama počas tehotenstva veľa plakala a keď sa dievčina z fotografie narodila, dávali jej značne pocítiť, že o ňu nikdy nestáli. Kým žila pod rodičovskou strechou, mala to neustále na tanieri, no nikdy ju to nezlomilo. Stala sa z nej odolná žena, ktorá si išla pevne za svojim a útočisko našla v umení. Jej cesta k hereckému povolaniu bola viac-menej istá už vo chvíli, keď vyhrala konkurz do Detskej rozhlasovej družiny. Vysnívanú kariéru si napokon vybojovala aj napriek tomu, že sa s tým jej otec po celý život nevedel zmieriť.