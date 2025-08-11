Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom
Známy Repeťák prežil s manželkou 32 rokov.
„Stále s ním žijem, hoci tu už nie je toľké roky,“ spomínala so smútkom v hlase v rozhovore pre Plus 7 dní Mária, vdova po Ivanovi Krajíčkovi. Vždy dobre naladený a šarmantný – takto si väčšina ľudí spomína na známeho herca a speváka, ktorý sa preslávil najmä účinkovaním v kultovej relácii 90. rokov Repete. Obľúbený umelec síce dlhé roky zabával ľudí, no v súkromí bojoval s vlastnými démonmi, ktorým dominovali alkohol a príliš veľa práce.
Často a rád sa pozeral na dno pohárika a pre pijatiku sa neraz dostal do ošemetnej a nebezpečnej situácie. Jeho životnou púťou ho až do konca sprevádzala práve manželka Mária, ktorej sa spočiatku dokonca ani nepáčil a pripadal jej ako „čudo-judo“. Napokon spolu prežili 32 rokov a svojej osudovej láske vďačil aj za to, že z neho spravila lepšieho človeka.
Všestranný
Rodák zo Žiliny už ako päťročný začal hrať na husliach, rodičia ho totiž v rodnom meste prihlásili do Ľudovej školy umenia. Popritom sa neskôr venoval aj spevu. Keď zmaturoval, jeho kroky zamierili na herectvo na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní štúdia začínal na doskách bratislavského divadla Nová scéna, od roku 1975 však bol na voľnej nohe.
Bol všestranným umelcom, hral aj v desiatkach filmov či televíznych adaptáciách divadelných hier, no verejnosť si ho spája predovšetkým s úspešnou pesničkovou súťažou z 90. rokov Repete, ktorú sám vymyslel aj moderoval.
Išli proti nemu
Pre svoju prácu doslova žil a hoci Repete v tom čase patrila medzi najpopulárnejšie programy, neraz musel bojovať o jej prežitie. „V Slovenskej televízii bol silný protiprúd. Mnohí išli proti nemu. Pamätám si, ako Ivan hovoril: Prosím ťa, ja som z toho hotový. Repete sa vysielalo raz mesačne a oni mu hovorili, že nabudúce už asi točiť nebudú, a potom mu to láskavo dovolili tesne pred výrobou. Ako vieme, na Slovensku sa úspech neodpúšťa,“ prezradila po rokoch Marcela Laiferová pre Plus 7 dní.
Umelec tak roky žil pod veľkým tlakom a možno aj preto hľadal uvoľnenie a útechu na dne pohárika. Podľa Olda Hlaváčka, jeho dobrého priateľa a spolupracovníka, keď Ivan Krajíček začal piť, nemalo to konca.