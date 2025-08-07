Choré a zdravotne znevýhodnené deti nezaplatia ani cent. Zmrzlinár pri Bystrici ukázal obrovské srdce
Deti sú podľa neho najvďačnejšie a najvzácnejšie.
V malej obci Selce neďaleko Banskej Bystrice vzniklo miesto, kde sa nielen vyrába výnimočne chutná zmrzlina, ale kde rozdávajú aj ľudskosť. Zmrzlináreň Kudi, ktorú založil rovnomenný majiteľ v roku 2023, sa rozhodla pre krásne a nezištné gesto – všetky zdravotne znevýhodnené a choré deti z celého okresu Banská Bystrica tu dostanú zmrzlinu zadarmo.
Začiatky sú vždy ťažké
Ako informoval web Bystricak.sk, pôvodne sa zmrzlináreň nachádzala vo Valaskej pri Brezne, no neskôr si majiteľ povedal, že by rád priniesol sladkú radosť aj do blízkosti mesta pod Urpínom. Srdce mu napovedalo správne – oslovili ho Selce, kde sa po dohode s obcou podarilo získať vhodný priestor.
„Začiatky bývajú vždy ťažké, ale postupom času si ľudia z okolia zvykli a zmrzlinu navštevujú nielen domáci, ale aj návštevníci z blízkeho okolia a Banskej Bystrice. Snažíme sa osloviť nielen dobrou a chutnou zmrzlinou, ale aj milou a usmiatou obsluhou,“ hovorí majiteľ zmrzlinárne. Jeho cieľom je jednoduchý, ale krásny: „Aby ľudia odchádzali s úsmevom na tvári a s príjemným pocitom.“
Jedno malé gesto
Zo všetkých návštevníkov sa najviac teší deťom, ich radosť je podľa neho nákazlivá a úprimná. Práve tí najmenší mu vnukli myšlienku, ktorá teraz dojímavo rezonuje celým regiónom.
„Práve preto, že deti sú najvďačnejšie a najvzácnejšie, a často nás navštevujú aj choré detičky, rozhodol som sa, že všetky deti so zdravotným znevýhodnením budú mať u nás v Selciach zmrzlinu zadarmo. Aspoň týmto malým gestom chceme spraviť ich deň krajším a navodiť im úsmev na tvári,“ odkázal. V dobe, keď sa často zabúda na ľudskosť, je príbeh zmrzlinára z malej obce pod Urpínom osviežujúcou pripomienkou, že dobré skutky nemusia byť veľké – stačí, keď sú úprimné.