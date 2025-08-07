Choré a zdravotne znevýhodnené deti nezaplatia ani cent. Zmrzlinár pri Bystrici ukázal obrovské srdce - Dobré noviny
Choré a zdravotne znevýhodnené deti nezaplatia ani cent. Zmrzlinár pri Bystrici ukázal obrovské srdce
Choré a zdravotne znevýhodnené deti nezaplatia ani cent. Zmrzlinár pri Bystrici ukázal obrovské srdce

Foto: Facebook - Zmrzlina Kudi Selce

Deti sú podľa neho najvďačnejšie a najvzácnejšie.

V malej obci Selce neďaleko Banskej Bystrice vzniklo miesto, kde sa nielen vyrába výnimočne chutná zmrzlina, ale kde rozdávajú aj ľudskosť. Zmrzlináreň Kudi, ktorú založil rovnomenný majiteľ v roku 2023, sa rozhodla pre krásne a nezištné gesto – všetky zdravotne znevýhodnené a choré deti z celého okresu Banská Bystrica tu dostanú zmrzlinu zadarmo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/zmrzlina.kudi.selce/posts/pfbid02xBFFPwS61zVdp6gu7Mgziuokkq3UKr6mQVESnaBw2w6QmD74MCbyJ4XcRuCM1FBzl

Začiatky sú vždy ťažké

Ako informoval web Bystricak.sk, pôvodne sa zmrzlináreň nachádzala vo Valaskej pri Brezne, no neskôr si majiteľ povedal, že by rád priniesol sladkú radosť aj do blízkosti mesta pod Urpínom. Srdce mu napovedalo správne – oslovili ho Selce, kde sa po dohode s obcou podarilo získať vhodný priestor.

Prečítajte si tiež: Vďaka šiestim znakom odlíšite kvalitnú zmrzlinu od odpadu. Pravé gelato spoznáte už na prvý pohľad

„Začiatky bývajú vždy ťažké, ale postupom času si ľudia z okolia zvykli a zmrzlinu navštevujú nielen domáci, ale aj návštevníci z blízkeho okolia a Banskej Bystrice. Snažíme sa osloviť nielen dobrou a chutnou zmrzlinou, ale aj milou a usmiatou obsluhou,“ hovorí majiteľ zmrzlinárne. Jeho cieľom je jednoduchý, ale krásny: „Aby ľudia odchádzali s úsmevom na tvári a s príjemným pocitom.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/zmrzlina.kudi.selce/posts/pfbid02mLrNB2Kz26jeWHrrmyYLJNTi3PGrqa3ak5qkWzjoQmkgsdfkPSXbiQHrFvrDK2c8l

Jedno malé gesto

Zo všetkých návštevníkov sa najviac teší deťom, ich radosť je podľa neho nákazlivá a úprimná. Práve tí najmenší mu vnukli myšlienku, ktorá teraz dojímavo rezonuje celým regiónom.

Prečítajte si tiež: Aká je vaša najobľúbenejšia príchuť zmrzliny? Odpoveď prezradí veľa o vašej osobnosti, hovorí expert

„Práve preto, že deti sú najvďačnejšie a najvzácnejšie, a často nás navštevujú aj choré detičky, rozhodol som sa, že všetky deti so zdravotným znevýhodnením budú mať u nás v Selciach zmrzlinu zadarmo. Aspoň týmto malým gestom chceme spraviť ich deň krajším a navodiť im úsmev na tvári,“ odkázal. V dobe, keď sa často zabúda na ľudskosť, je príbeh zmrzlinára z malej obce pod Urpínom osviežujúcou pripomienkou, že dobré skutky nemusia byť veľké – stačí, keď sú úprimné.

