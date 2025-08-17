S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Robo Jakab sa deťom venuje najviac, ako sa len dá.

V temných chvíľach jej pomohol nájsť cestu. Anna Jakab Rakovská vraví, že Robo nie je len ukážkový manžel

Oľga Záblacká

Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Zo sveta jej nosil látky, aby mohla šiť. Lýdia Eckhardt prekonala smrť Janka, ktorému sa chcela navždy páčiť

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

SLEDUJE NÁS 207 510 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom
Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom — Foto: Česká televízia, reprofoto YouTube

Svetoznáma speváčka a hudobníčka dnes vie, že len jedna láska je večná.

Celý život veľmi túžila po láske, no toto veľké prianie sa jej nikdy celkom nesplnilo. Krásna a extrémne talentovaná Iva Bittová svojím úspechom v umeleckej branži akoby priamo úmerne vyvažovala nie veľmi podarené partnerstvá. Temperamentná umelkyňa, ktorá každého strhne svojím jedinečným zjavom a prejavom, to nemala s mužmi ľahké snáď nikdy. 

Po viacerých nevydarených vzťahoch, keď už dobre vedela, čo chce, však zrazu prišiel on. Charizmatický Richard Müller Ivu absolútne prevalcoval a ona opäť uverila v lásku a čisté spojenie duší. Aj pri ňom však nakoniec narazila – a možno i zo všetkých svojich vzťahov najtvrdšie. Bolesť, s ktorou sa musela vyrovnať, ju však nakoniec naučila jednej dôležitej veci a doteraz jej pomáha i pri tvorbe. Prečítajte si príbeh ženy, ktorá dnes už vie, že len jedna láska je večná.

ČT Live – Iva Bittová (2006)
ČT Live – Iva Bittová (2006) Foto: Česká televízia

Odmalička vedená k hudbe

Tým, kým je, sa nestala len tak náhodou. K hudbe mali totiž blízko už obaja jej rodičia, ktorí sa vďaka muzicírovaniu dokonca i zoznámili. Ivin otec Koloman Bitto, všestranne nadaný hudobník, ale najmä kontrabasista, pochádzal zo Slovenska. Jej mama bola zasa klaviristka a po celý svoj život spievala v spevokole a hrala v divadle. Zahľadeli sa do seba v cimbalovke vo Vrbne pod Pradedom, ktorej boli obaja členmi. 

Richard Müller v roku 1987 a so synom Markusom.
Prečítajte si tiež: Samovraždu nespáchal kvôli deťom. Richard Müller celý život bojuje s vnútornými démonmi, zachránila ho láska

Iva sa narodila ako druhorodená a spolu so sestrami Idou a Reginou a rodičmi žila najprv v Opave a neskôr v Brne. Všetky tri dcéry rodičia odmalička viedli k ich vášňam. Iva tak už ako dievčatko navštevovala hodiny baletu, spevu i hru na husliach a popri tom hrala v divadle. Po príchode puberty sa však rodičom napokon vzoprela a napriek ich želaniu, aby sa z nej stala huslistka, sa prihlásila na herecké konzervatórium v Brne. Predstava, že by musela hodiny úmorne cvičiť, ju desila – nebolo to ani zďaleka to, po čom by túžila. Na prijímačkách na herectvo však na prvýkrát neuspela, a tak sa začala učiť za predavačku hračiek a o rok to skúsila znova. A šťastie sa na ňu napokon usmialo.

Z filmu Kdo chytá štěstí za pačesy (1979)
Z filmu Kdo chytá štěstí za pačesy (1979) Foto: Česká televízia

Iva mala totiž výnimočný talent nielen na hudbu, ale aj na herectvo, čo sa veľmi rýchlo ukázalo. Už v prvom ročníku konzervatória získala totiž angažmán v brnianskom avantgardnom divadle Husa na provázku a ako 18-ročná dostala dokonca hlavnú úlohu vo filme Ružové sny, vďaka ktorému napokon vycestovala i na filmový festival do Teheránu. „Mala som tesne pred maturitou, a tak som musela ísť za pani profesorkou, aby ma uvoľnila a mohla som odísť,“ spomína si pre Nový čas pre ženy Iva, ktorá napokon v Iráne strávila tri veľmi inšpiratívne týždne. „Spomínam si, že tam všade vyhrávala v autách a taxíkoch tá ich hudba. Tou som bola unesená,“ vyznala sa vtedy Bittová, ktorá však naďalej zostávala v hereckej branži – v divadle i vo filme sa jej totiž veľmi darilo, a tak spev a husle zostávali v tom čase ešte v úzadí.

Bittová ako 18-ročná vo filme Ružové sny
Bittová ako 18-ročná vo filme Ružové sny Foto: Ružové sny (1976) / YouTube Marteno

Odmietala, že by mohla byť Rómka

Málokto tuší, že Iva dlho striktne odmietala, že by mohla mať rómske korene, dokonca sa kvôli tomu dostala do sporu s rovnako hudobne nadanou sestrou Idou. Po smrti otca začala totiž Ida, ktorá mala dlhé roky slabosť pre rómsku hudbu, pátrať po otcovom pôvode. Vždy totiž bola presvedčená, že bol Róm, čo Ivu aj ich matku veľmi poburovalo a obe túto skutočnosť rázne odmietali. Iva dokonca dala v tom čase médiám i rozhorčené vyjadrenie. 

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.