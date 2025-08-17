S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná
Svetoznáma speváčka a hudobníčka dnes vie, že len jedna láska je večná.
Celý život veľmi túžila po láske, no toto veľké prianie sa jej nikdy celkom nesplnilo. Krásna a extrémne talentovaná Iva Bittová svojím úspechom v umeleckej branži akoby priamo úmerne vyvažovala nie veľmi podarené partnerstvá. Temperamentná umelkyňa, ktorá každého strhne svojím jedinečným zjavom a prejavom, to nemala s mužmi ľahké snáď nikdy.
Po viacerých nevydarených vzťahoch, keď už dobre vedela, čo chce, však zrazu prišiel on. Charizmatický Richard Müller Ivu absolútne prevalcoval a ona opäť uverila v lásku a čisté spojenie duší. Aj pri ňom však nakoniec narazila – a možno i zo všetkých svojich vzťahov najtvrdšie. Bolesť, s ktorou sa musela vyrovnať, ju však nakoniec naučila jednej dôležitej veci a doteraz jej pomáha i pri tvorbe. Prečítajte si príbeh ženy, ktorá dnes už vie, že len jedna láska je večná.
Odmalička vedená k hudbe
Tým, kým je, sa nestala len tak náhodou. K hudbe mali totiž blízko už obaja jej rodičia, ktorí sa vďaka muzicírovaniu dokonca i zoznámili. Ivin otec Koloman Bitto, všestranne nadaný hudobník, ale najmä kontrabasista, pochádzal zo Slovenska. Jej mama bola zasa klaviristka a po celý svoj život spievala v spevokole a hrala v divadle. Zahľadeli sa do seba v cimbalovke vo Vrbne pod Pradedom, ktorej boli obaja členmi.
Iva sa narodila ako druhorodená a spolu so sestrami Idou a Reginou a rodičmi žila najprv v Opave a neskôr v Brne. Všetky tri dcéry rodičia odmalička viedli k ich vášňam. Iva tak už ako dievčatko navštevovala hodiny baletu, spevu i hru na husliach a popri tom hrala v divadle. Po príchode puberty sa však rodičom napokon vzoprela a napriek ich želaniu, aby sa z nej stala huslistka, sa prihlásila na herecké konzervatórium v Brne. Predstava, že by musela hodiny úmorne cvičiť, ju desila – nebolo to ani zďaleka to, po čom by túžila. Na prijímačkách na herectvo však na prvýkrát neuspela, a tak sa začala učiť za predavačku hračiek a o rok to skúsila znova. A šťastie sa na ňu napokon usmialo.
Iva mala totiž výnimočný talent nielen na hudbu, ale aj na herectvo, čo sa veľmi rýchlo ukázalo. Už v prvom ročníku konzervatória získala totiž angažmán v brnianskom avantgardnom divadle Husa na provázku a ako 18-ročná dostala dokonca hlavnú úlohu vo filme Ružové sny, vďaka ktorému napokon vycestovala i na filmový festival do Teheránu. „Mala som tesne pred maturitou, a tak som musela ísť za pani profesorkou, aby ma uvoľnila a mohla som odísť,“ spomína si pre Nový čas pre ženy Iva, ktorá napokon v Iráne strávila tri veľmi inšpiratívne týždne. „Spomínam si, že tam všade vyhrávala v autách a taxíkoch tá ich hudba. Tou som bola unesená,“ vyznala sa vtedy Bittová, ktorá však naďalej zostávala v hereckej branži – v divadle i vo filme sa jej totiž veľmi darilo, a tak spev a husle zostávali v tom čase ešte v úzadí.
Odmietala, že by mohla byť Rómka
Málokto tuší, že Iva dlho striktne odmietala, že by mohla mať rómske korene, dokonca sa kvôli tomu dostala do sporu s rovnako hudobne nadanou sestrou Idou. Po smrti otca začala totiž Ida, ktorá mala dlhé roky slabosť pre rómsku hudbu, pátrať po otcovom pôvode. Vždy totiž bola presvedčená, že bol Róm, čo Ivu aj ich matku veľmi poburovalo a obe túto skutočnosť rázne odmietali. Iva dokonca dala v tom čase médiám i rozhorčené vyjadrenie.