Dobré noviny
Nádor nebol len následkom stravy. Zuzka Vačková sa už nechce riadiť vetou, ktorá je postavená na hlavu
Zuzana Vačková.
Zuzana Vačková. — Foto: Instagram - @zuzanavackova

Počas týždňov neistoty mala dosť času na to, aby premýšľala nad tým, ako žije.

Pravidelne chodí k zubárovi, gynekológovi, kontroluje si prsia a preventívne vyšetrenie absolvovala aj u gastroenterológa. Zuzana Vačková je veľkou propagátorkou zdravého životného štýlu a prevencie, no herečke a influencerke aj tak lekári objavili zhubný nádor. V rozhovore pre PLUSKU priznala, že prežila obrovský šok, pričom polyp, ktorý musel ísť von, videla na vlastné oči. Dnes vie, že zvyšok života chce prežiť inak a netýka sa to len životosprávy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Tri týždne neistoty

„Mám 56 rokov a na kolonoskopiu som mohla ísť už oveľa skôr. Na takomto vyšetrení som bola pred viac ako desiatimi rokmi a všetko bolo v poriadku. Teraz mi to vyšlo tak, že som išla až teraz po päťdesiatke,“ prezradila pre Šarm Zuzka Vačková, ktorá bola počas vyšetrenia pri vedomí a na videu sledovala celý proces. Cítila sa dobre, netrápil ju žiaden zdravotný problém a preto ju veľmi prekvapilo, keď lekár v hrubom čreve objavil polyp. „Nevyzeral nijako podozrivo, vyzeral ako malý obyčajný polyp,“ spomínala na nález, ktorý bol šokom.

Zuzana Vačková / Ilustračná fotografia
Od zistenia zhubného nádoru po operáciu prežívala herečka tri týždne neistoty – nevedela, čo sa deje a okrem toho čakala na výsledky vyšetrenia, ktoré zisťuje, či nemáte v tele metastázy alebo iné nádorové ložiská. „To boli okamihy, keď som mala dosť času na to, aby som premýšľala nad tým, ako žijem a kde sú moje priority,“ priznala otvorene Zuzana Vačková, ktorá nakoniec musela absolvovať operáciu na odstránenie kúsku čreva. Ani na sekundu si vraj nepripustila, že by to malo byť fatálne a hoci rakovina môže byť smrteľnou chorobou, ona túto alternatívu spočiatku nebrala do úvahy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600000989219968&set=pb.100076302157024.-2207520000&type=3

Volala priateľovi

„Možno niekde tam vzadu taká tá ozvena, že fú, tak ako dlho ešte? Plánovala som žiť do osemdesiatky alebo deväťdesiatky a takéto ochorenie to môže krásne skrátiť,“ spomínala herečka. Najväčšiu neistotu v nej spustilo, keď za ňou prichádzali sestričky a stískali jej ruky.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

