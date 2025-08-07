Nádor nebol len následkom stravy. Zuzka Vačková sa už nechce riadiť vetou, ktorá je postavená na hlavu
Počas týždňov neistoty mala dosť času na to, aby premýšľala nad tým, ako žije.
Pravidelne chodí k zubárovi, gynekológovi, kontroluje si prsia a preventívne vyšetrenie absolvovala aj u gastroenterológa. Zuzana Vačková je veľkou propagátorkou zdravého životného štýlu a prevencie, no herečke a influencerke aj tak lekári objavili zhubný nádor. V rozhovore pre PLUSKU priznala, že prežila obrovský šok, pričom polyp, ktorý musel ísť von, videla na vlastné oči. Dnes vie, že zvyšok života chce prežiť inak a netýka sa to len životosprávy.
Tri týždne neistoty
„Mám 56 rokov a na kolonoskopiu som mohla ísť už oveľa skôr. Na takomto vyšetrení som bola pred viac ako desiatimi rokmi a všetko bolo v poriadku. Teraz mi to vyšlo tak, že som išla až teraz po päťdesiatke,“ prezradila pre Šarm Zuzka Vačková, ktorá bola počas vyšetrenia pri vedomí a na videu sledovala celý proces. Cítila sa dobre, netrápil ju žiaden zdravotný problém a preto ju veľmi prekvapilo, keď lekár v hrubom čreve objavil polyp. „Nevyzeral nijako podozrivo, vyzeral ako malý obyčajný polyp,“ spomínala na nález, ktorý bol šokom.
Od zistenia zhubného nádoru po operáciu prežívala herečka tri týždne neistoty – nevedela, čo sa deje a okrem toho čakala na výsledky vyšetrenia, ktoré zisťuje, či nemáte v tele metastázy alebo iné nádorové ložiská. „To boli okamihy, keď som mala dosť času na to, aby som premýšľala nad tým, ako žijem a kde sú moje priority,“ priznala otvorene Zuzana Vačková, ktorá nakoniec musela absolvovať operáciu na odstránenie kúsku čreva. Ani na sekundu si vraj nepripustila, že by to malo byť fatálne a hoci rakovina môže byť smrteľnou chorobou, ona túto alternatívu spočiatku nebrala do úvahy.
Volala priateľovi
„Možno niekde tam vzadu taká tá ozvena, že fú, tak ako dlho ešte? Plánovala som žiť do osemdesiatky alebo deväťdesiatky a takéto ochorenie to môže krásne skrátiť,“ spomínala herečka. Najväčšiu neistotu v nej spustilo, keď za ňou prichádzali sestričky a stískali jej ruky.