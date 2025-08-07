Nepozerá televíziu a je o 13 rokov mladšia. Marek Fašiang sa zaľúbil do komplexne výnimočnej Renáty - Dobré noviny
Dobré noviny
Nepozerá televíziu a je o 13 rokov mladšia. Marek Fašiang sa zaľúbil do komplexne výnimočnej Renáty
Nepozerá televíziu a je o 13 rokov mladšia. Marek Fašiang sa zaľúbil do komplexne výnimočnej Renáty

Marek Fašiang prezradil viac o svojej novej láske.
Marek Fašiang prezradil viac o svojej novej láske. — Foto: Instagram @ marekfasiang

Známy herec sa už netají tým, že je v jeho živote nová žena.

Po rozchode s modelkou Terezou Bizíkovou, s ktorou má Marek Fašiang aj dcérku Olíviu, sa dlhší čas po jeho boku neobjavovala žiadna špeciálna žena. Až doteraz. Len pred časom známy herec odtajnil svoju novú lásku, ktorou je podnikateľka z Martina. V rozhovore pre Plus Jeden Deň teraz prezradil, ako sa s Renátkou zoznámili ako aj to, čím si ho získala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marek Fasiang (@marekfasiang)

Netušila, o koho ide

Herec a moderátor bol po rozchode s Terezou dlhšiu dobu sám, ako však priznal, na lásku nezanevrel a doprial si aj rande. „Za posledný rok som spoznal viacero žien a každá mala to svoje, niečo výnimočné, čo sa mi páčilo, čo mi imponovalo a čo ma veľmi zaujalo. Ja som ale v podstate tak teraz nastavený, že tam musí byť klik, nejaká nadstavba toho celého. Je strašne veľa krásnych, šikovných a zaujímavých žien. Človek však musí cítiť, že toto je ono,“ uviedol v relácii Za oponou.

Marek Fašiang je už 14 mesiacov otcom malej Olívie.
Prečítajte si tiež: Marek Fašiang: Otcovstvo mi radikálne zmenilo život, je to úplne iná láska, iného charakteru

Zdá sa však, že Amor si ho predsa len našiel, nedávno totiž na svojom profile na sociálnej sieti zdieľal fotografiu so svojou novou partnerkou zo spoločnej dovolenky v Londýne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marek Fasiang (@marekfasiang)

Má ísť o brunetku Renátu, rodáčku z Martina, ktorá sa okrem podnikania venuje aj oblasti krásy a podľa informácií portálu Diva.sk vraj aktuálne otvára franšízu nechtového štúdia. Od herca je o 13 rokov mladšia a že ide o známeho človeka, netušila. „Mareka som vôbec nepoznala, nepozerám Farmu ani televíziu,” vyjadrila sa pre Plus Jeden Deň.

Všimol si ju hneď

