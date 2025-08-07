Tisícka môže potešiť aj vašu rodinu. Na peniaze navyše majú nárok Slováci, ktorí si to zaslúžia - Dobré noviny
Tisícka môže potešiť aj vašu rodinu. Na peniaze navyše majú nárok Slováci, ktorí si to zaslúžia
Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Chat GPT/Dobré noviny, freepik.com/senivpetro

Zistite, kto má nárok.

Ich rodinný rozpočet sa každý mesiac môže navýšiť aj o tisícku, nie je to však len tak. Reč je o rodičoch, ktorí majú v náhradnej starostlivosti aspoň jedno dieťa. Ako pripomína Finsider, majú nárok na opakovaný príspevok, ktorý je od 1. júla o čosi vyšší.

Dostanete aj tisícku

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa poskytuje za účelom podpory vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti. „Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi si môže uplatniť len jeden z nich,“ uvádza na svojej stránke Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: freepik.com/senivpetro

Základná výška príspevku zodpovedá 1,95-násobku životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo podľa Finsideru predstavuje 252,99 eur mesačne (do 30. júna 2025 to bolo 243,96 eur), pričom samotná suma sa zvyšuje podľa počtu súrodencov – v prípade siedmich a viacerých súrodencov môže presiahnuť až tisíc eur.

„Ak sa náhradní rodičia starajú o dvoch súrodencov, príspevok sa zvyšuje o 126,49 eura. Pri troch je to 252,99 eura, pri štyroch 379,48 eura, pri piatich o 505,98 eura, pri šiestich o 632,48 eura a pri siedmich a viacerých súrodencoch o 758,97 eura,“ uvádza portál.

Čo treba spraviť?

