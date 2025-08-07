Unesený z nich bol aj Gordon Ramsay. V krémových cestovinách Gigi Hadid sa skrýva tajná ingrediencia
Známa modelka svojim receptom zaujala ľudí po celom svete.
Jej mama je známa tým, že kladie veľký dôraz na chvíle strávené pri spoločnom stole a zdá sa, že Gigi Hadid túto vlastnosť po nej zdedila. Modelka je vraj najšťastnejšia vtedy, keď môže tráviť čas tvorením a varením, ideálne pre svojich najbližších, a keď sa pred časom podelila o svoj recept na krémové cestoviny, okamžite tým zaujala fanúšikov aj známe osobnosti z celého sveta.
Varili ich ľudia po celom svete
„Najväčším šťastím sú pre mňa veci okolo. Umenie a varenie a ešte keď môžem byť s priateľmi a s ľuďmi, ktorých milujem a môžeme robiť tie najobyčajnejšie veci. Vtedy som najšťastnejšia,“ prezradila Gigi v rozhovore pre Elle a pochválila sa aj úspechom, ktorý vďaka jednoduchej paradajkovej polievke zožala u svojej starej mamy.
„Moja babka ju miluje a ona je tá najlepšia kuchárka na svete. Takže keď jej chutí, mám pocit, že je to to najlepšie, čo viem uvariť,“ zamýšľala sa Gigi, no verejnosť ju rýchlo presvedčila o opaku. Keď totiž na svojom Instagrame zverejnila recept na krémové cestoviny, spustila tým lavínu reakcií.
Jej pikantná omáčka s tajnou ingredienciou obletela svet. Pripravovali si ju doma fanúšikovia, celebrity aj uznávaní šéfkuchári a pochvalu si vyslúžila aj od samotného Gordona Ramsayho. „Pripravila tie cestoviny, poslala mi fotku a napísala k nim – Hej, šéfe, čo myslíš? Úplne ma to dostalo,“ prezradil známy šéfkuchár pre Business Insider.