Unesený z nich bol aj Gordon Ramsay. V krémových cestovinách Gigi Hadid sa skrýva tajná ingrediencia
Unesený z nich bol aj Gordon Ramsay. V krémových cestovinách Gigi Hadid sa skrýva tajná ingrediencia

Gigi Hadid / Ilustračné foto.
Gigi Hadid / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/gigihadid, spoonofflavor

Známa modelka svojim receptom zaujala ľudí po celom svete.

Jej mama je známa tým, že kladie veľký dôraz na chvíle strávené pri spoločnom stole a zdá sa, že Gigi Hadid túto vlastnosť po nej zdedila. Modelka je vraj najšťastnejšia vtedy, keď môže tráviť čas tvorením a varením, ideálne pre svojich najbližších, a keď sa pred časom podelila o svoj recept na krémové cestoviny, okamžite tým zaujala fanúšikov aj známe osobnosti z celého sveta.

Varili ich ľudia po celom svete

„Najväčším šťastím sú pre mňa veci okolo. Umenie a varenie a ešte keď môžem byť s priateľmi a s ľuďmi, ktorých milujem a môžeme robiť tie najobyčajnejšie veci. Vtedy som najšťastnejšia,“ prezradila Gigi v rozhovore pre Elle a pochválila sa aj úspechom, ktorý vďaka jednoduchej paradajkovej polievke zožala u svojej starej mamy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Gigi Hadid (@gigihadid)

„Moja babka ju miluje a ona je tá najlepšia kuchárka na svete. Takže keď jej chutí, mám pocit, že je to to najlepšie, čo viem uvariť,“ zamýšľala sa Gigi, no verejnosť ju rýchlo presvedčila o opaku. Keď totiž na svojom Instagrame zverejnila recept na krémové cestoviny, spustila tým lavínu reakcií.

Modelka Bella Hadid po rokoch boja s chorobou je konečne zdravá.
Prečítajte si tiež: Nič by som nemenila, vraví Bella Hadid po dlhom trápení. Supermodelka sa pochválila úžasnou novinkou

Jej pikantná omáčka s tajnou ingredienciou obletela svet. Pripravovali si ju doma fanúšikovia, celebrity aj uznávaní šéfkuchári a pochvalu si vyslúžila aj od samotného Gordona Ramsayho. „Pripravila tie cestoviny, poslala mi fotku a napísala k nim – Hej, šéfe, čo myslíš? Úplne ma to dostalo,“ prezradil známy šéfkuchár pre Business Insider.

Cestoviny Gigi Hadid:

