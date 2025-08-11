Keď jej na dvere zaklopal diabol, pustila ho dnu. Alkohol a neverný chlap zobrali Jane Šulcovej 10 rokov - Dobré noviny
Keď jej na dvere zaklopal diabol, pustila ho dnu. Alkohol a neverný chlap zobrali Jane Šulcovej 10 rokov

Jana Šulcová
Jana Šulcová — Foto: Promo fotografie S tebou mě baví svět (Ústřední půjčovna filmů); Promo fotografie filmu Daria (Bontonfilm)

Herečka prežila pád z hviezdneho neba na dno Macochy, no opäť sa postavila na nohy.

Stačilo jej párkrát žmurknúť očami a chlapi ju milovali. Jana Šulcová patrila medzi najväčšie československé hviezdy a v rebríčkoch popularity dlhé roky obsadzovala popredné priečky. V jednom momente sa ale po nej zľahla zem. Herečka neskôr otvorene prehovorila o tom, že na jej dvere niekoľkokrát zaťukal diabol a ona ho pustila dnu. Z pekla však nakoniec dokázala uniknúť.

Nemali peniaze

Nenarodila sa do hereckej rodiny, napriek tomu mala odmalička jediný sen – stať sa herečkou. So svojím bratom hrávala bábkové divadlo, v škole recitovala a všetky kroky viedli k tomu, že sa jej sen začal plniť. Keď sa dostala na Divadelnú akadémiu múzických umení, prežívala vraj najkrajšie roky svojho života. „Bola som taká šťastná. Bavilo ma to a do školy som sa vždy tešila,“ hovorila pre iDNES.cz Jana Šulcová, ktorá v 70. rokoch patrila medzi najväčšie herecké hviezdy a šťastie našla aj v súkromí. V roku 1969 sa vydala za spolužiaka z DAMU Oldřicha Víznera, narodili sa im dve dcéry a ďalších 20 rokov boli vraj najšťastnejšími manželmi na svete. Prekonali spoločne aj časy, keď nemali ani korunu.

Pavel Nový a Zdena Studenková.
Prečítajte si tiež: Keď cítil, že je mŕtvy, vrátili ho späť. Posledný žijúci otecko zo S tebou mě baví svět sa musel učiť chodiť

„Nemali sme peniaze a keď prišiel poštár, ktorý priniesol honorár 300 korún za rádio a ja hovorím ,Oldo, sme z toho vonku, máme tri stovky!'​, on mi povedal, že má väčšiu radosť, ako keby som mu ukázala svoje prsia. Stále sme sa smiali,“ spomínala v relácii 13. komnata Jana Šulcová, ktorá verila, že ich manželstvo je navždy. V 80. rokoch sa však jej manžel zaľúbil do kolegyne a bol odhodlaný opustiť rodinu.

Do novín chcela dať inzerát

Jana chápala, že sa zamiloval, ale ten škandál, ktorý vznikol, mu nedokázala odpustiť. „Pre mňa to bolo obrovské poníženie,“ hovorila otvorene. „Vtedy som chcela dať inzerát do novín, že oznamujem všetkým známym a priateľom, že ,12. septembra 1988 nás navždy opustil náš drahý tatínek a manžel...'​​,“ spomínala Jana Šulcová, ktorá to nakoniec neurobila a v tých rokoch sa jej začal rúcať svet.

Prišla nielen o manžela, ale odišla aj z divadla a po revolúcii bolo oveľa menej pracovných príležitostí. „Pád z hviezdneho neba na dno Macochy a myslíte si, že už ste na tom dne, ale omyl,“ hovorila o drsných časoch.

