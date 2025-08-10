Videli sme sa plakať a videli sme sa aj nahé. K jednej žene má Dominika Kavaschová najbližšie zo všetkých - Dobré noviny
Videli sme sa plakať a videli sme sa aj nahé. K jednej žene má Dominika Kavaschová najbližšie zo všetkých
Videli sme sa plakať a videli sme sa aj nahé. K jednej žene má Dominika Kavaschová najbližšie zo všetkých

— Foto: Instagram @donda_kawa, andrea_bucko

Ich vzťah dokazuje, že aj priateľstvo môže byť podobné láske.

Pred rokmi začali spolupracovať a veľmi blízke sú si aj v súkromí. Herečka Dominika Kavaschová teraz v rozhovore pre Slovenku prezradila, ku ktorej žene má najbližšie zo všetkých a čo si na ich vzťahu váži.

Foto: Instagram @donda_kawa

„Videli sme sa plakať, videli sme sa nahé, bavili sme sa o najtajnejších snoch, najintímnejších veciach, o veciach, ktoré by sme možno iným nepovedali, lebo by nás súdili alebo na nás pozerali cez prsty,“ odhalila Dominika Kavaschová i jemne pikantné detaily formujúce jej vzťah so speváčkou a hudobníčkou Andreou Bučko, s ktorou pred rokmi predstavili spoločný projekt Moreny – osobnú nadgeneračnú výpoveď a hudobno-divadelnú sondu do života ženy na prahu tridsiatky, s ktorou napokon uspeli nielen na pôde SND, ale aj v éteroch slovenských rádií.

Jedna jemná, druhá divoká

Dievčatá sa prvýkrát stretli na VŠMU. Jedna študovala herectvo, druhá divadelnú réžiu a ťahalo ju to viac k hudbe. Padli si však do oka a ich cesty sa veľmi rýchlo preplietli. Jedna jemná, druhá divoká, pri práci aj v súkromí sa vždy dokonale dopĺňali a ich vzťah neupadá ani po tom, čo sa z Dominiky stala dvojnásobná mamina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andrea Bucko (@andrea_bucko)

„Je prirodzené, že dynamika stretávania sa i debát sa mení, no našu lásku to neovplyvnilo. Dominika je úžasne vnímavá a obetavá matka a je mi cťou ju môcť sledovať a učiť sa od nej. Chceme však naďalej tvoriť, vystupovať, zdieľať si životy. Takže to robíme – síce inak, ale je to ďalšia výzva,“ ozrejmuje v rozhovore pre Slovenku Andrea a Dominika jej pritaká.

Dominika Kavaschová sa stala dvojnásobnou mamou. Vpravo s kolegom Alexandrom Bártom.
Prečítajte si tiež: Som totálne zamilovaná a moje srdce znova narástlo. Dominika Kavaschová sa stala dvojnásobnou mamou

„Ja už nemám čas sa toľko stretávať, aj keď mi to chýba a veľmi by som chcela. A po druhé, Aďka ma často ani nechce zaťažovať, lebo vidí, že neviem, kde mi hlava stojí. No stále sme v kontakte a keď sa stretneme (aj keď oveľa menej často ako kedysi), stojí to za to,“ konštatuje sympatická východniarka, ktorá považuje priateľstvo s jej umeleckou družkou za nanajvýš otvorené, úprimné a nezáväzné.

Rozumejú si v smiechu i v slzách

