Rakovinu už raz zdolal, no udrela ešte tvrdšie. Talentovaný Dávid vedie boj, ktorý mu môžeme pomôcť vyhrať - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Rakovinu už raz zdolal, no udrela ešte tvrdšie. Talentovaný Dávid vedie boj, ktorý mu môžeme pomôcť vyhrať
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jana Kolesárová s rodinou.

Smial sa jej, že Slovensko je ako Uruguaj. Jana Kolesárová spoznala Alejandra, keď to absolútne nečakala

Veď tam máte nádor ako krava, šokoval ju zubár. Letuška Zuzka na ceste za zdravím našla recept na šťastie

Hádanka.

Aby som potratila, skákala som zo skrine, povedala jej mama. Citlivá dievčina rodičom už nič nevyčíta

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Napísala Phoebe z Priateľov, že ju dabuje, no dopadlo to neslávne. Bibiana Ondrejková sa už hlasom nechváli

Ilustračná fotografia.

Ľuďom z celého sveta zachutila obľúbená polievka našich starých mám. Zaradili ju na prestížny rebríček

Mária Bartalos našla šťastie pri Adriánovi.

Na vlastné deti teraz zabudnite, vravela jej lekárka. Mária Bartalos si po zázrak išla do Svätej zeme

Manželia Hofierkovci.

V premenách schudli 167 kíl a dojali Slovensko. Stanka a Rudo Hofierkovci ukazujú, či je zmena udržateľná

Napísala Phoebe z Priateľov, že ju dabuje, no dopadlo to neslávne. Bibiana Ondrejková sa už hlasom nechváli

Zuzana Vačková / Ilustračná fotografia

Dnes by to už nejedla. Zuzana Vačková po zhubnom nádore na čreve vie, čo by v živote robila inak

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Fajčila, pila a ani nevedela, či ju frajer skutočne chce. Emu Müller zmenil až pobyt v strede ničoho

Ilustračné foto

Na účet vám cinkne o 110 eur viac ako obvykle. Z peňazí navyše sa potešia tisícky Slovákov

SLEDUJE NÁS 207 591 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Rakovinu už raz zdolal, no udrela ešte tvrdšie. Talentovaný Dávid vedie boj, ktorý mu môžeme pomôcť vyhrať

Dávid Kedžuch.
Dávid Kedžuch. — Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Nejde len o finančný príspevok, ale aj o šancu pokračovať v živote, ktorý si statočný mladík už raz vybojoval.

Pri slove „bojovník“ si väčšina ľudí predstaví niekoho v ringu. V prípade Dávida Kedžucha Juniora to platí dvojnásobne - je to chlapec, ktorý sa nielenže v ringu ocitá pravidelne, ale v živote taktiež zápasí s jedným z najťažších protivníkov – s onkologickým ochorením.

Dávid má takmer 15 rokov a už druhýkrát čelí zhubnému nádoru na mozgu. Jeho príbeh je však viac než len štatistika alebo ďalší prípad vážnej diagnózy. Je to príbeh o vôli, disciplíne, nádeji a sile ľudskej spolupatričnosti. Je zverejnený na portáli ĽudiaĽuďom.sk, kde mu môžete s tým, aby mohol v boji pokračovať.

Z detského ihriska až na majstrovstvá sveta

Dávid mal len deväť rokov, keď sa prvýkrát dozvedel o zdrvujúcej diagnóze – má rakovinu. Vtedy už hrával basketbal a bol aktívne športujúce dieťa s veľkými snami. Choroba ho však nezlomila a po úspešnej liečbe sa nevzdal, práve naopak. Zmenil šport a ešte viac zabojoval. V septembri 2020 sa pridal do klubu Pit Gym Levoča, kde začal s MMA – Mixed Martial Arts. Trénerom je jeho otec, Dávid Kedžuch senior, ktorý mu je zároveň oporou v každej životnej aj športovej výzve.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Dávid sa veľmi rýchlo stal jedným z najvýraznejších mladých talentov na Slovensku a jeho výsledky hovoria samy za seba:

  • Majster Slovenska SOMMA 2022 a 2023
  • Majster sveta U13 GAMMA – USA, Nashville (november 2022)
  • Ocenenie Najúspešnejší športovec regiónu Spiš za rok 2022
  • Cenu EMBRACA v kategórii TALENT
  • Majster Slovenska MAMMAL 2025
  • Nominácia na Majstrovstvá sveta IMMAF v Abú Dhabí 2025

Rakovina sa vrátila a udrela ešte tvrdšie

Jeho nasadenie, disciplína a odhodlanie ho posunuli až na svetové pódiá. Jeho sny siahajú ďaleko za hranice Slovenska. Mal pred sebou plány, na ktoré sa tešil celé mesiace, tréningy, zápasy, nové výzvy. No život si opäť vybral tú krutejšiu cestu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.