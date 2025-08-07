Rakovinu už raz zdolal, no udrela ešte tvrdšie. Talentovaný Dávid vedie boj, ktorý mu môžeme pomôcť vyhrať
Nejde len o finančný príspevok, ale aj o šancu pokračovať v živote, ktorý si statočný mladík už raz vybojoval.
Pri slove „bojovník“ si väčšina ľudí predstaví niekoho v ringu. V prípade Dávida Kedžucha Juniora to platí dvojnásobne - je to chlapec, ktorý sa nielenže v ringu ocitá pravidelne, ale v živote taktiež zápasí s jedným z najťažších protivníkov – s onkologickým ochorením.
Dávid má takmer 15 rokov a už druhýkrát čelí zhubnému nádoru na mozgu. Jeho príbeh je však viac než len štatistika alebo ďalší prípad vážnej diagnózy. Je to príbeh o vôli, disciplíne, nádeji a sile ľudskej spolupatričnosti. Je zverejnený na portáli ĽudiaĽuďom.sk, kde mu môžete s tým, aby mohol v boji pokračovať.
Z detského ihriska až na majstrovstvá sveta
Dávid mal len deväť rokov, keď sa prvýkrát dozvedel o zdrvujúcej diagnóze – má rakovinu. Vtedy už hrával basketbal a bol aktívne športujúce dieťa s veľkými snami. Choroba ho však nezlomila a po úspešnej liečbe sa nevzdal, práve naopak. Zmenil šport a ešte viac zabojoval. V septembri 2020 sa pridal do klubu Pit Gym Levoča, kde začal s MMA – Mixed Martial Arts. Trénerom je jeho otec, Dávid Kedžuch senior, ktorý mu je zároveň oporou v každej životnej aj športovej výzve.
Dávid sa veľmi rýchlo stal jedným z najvýraznejších mladých talentov na Slovensku a jeho výsledky hovoria samy za seba:
- Majster Slovenska SOMMA 2022 a 2023
- Majster sveta U13 GAMMA – USA, Nashville (november 2022)
- Ocenenie Najúspešnejší športovec regiónu Spiš za rok 2022
- Cenu EMBRACA v kategórii TALENT
- Majster Slovenska MAMMAL 2025
- Nominácia na Majstrovstvá sveta IMMAF v Abú Dhabí 2025
Rakovina sa vrátila a udrela ešte tvrdšie
Jeho nasadenie, disciplína a odhodlanie ho posunuli až na svetové pódiá. Jeho sny siahajú ďaleko za hranice Slovenska. Mal pred sebou plány, na ktoré sa tešil celé mesiace, tréningy, zápasy, nové výzvy. No život si opäť vybral tú krutejšiu cestu.