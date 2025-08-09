Takto spoznáte sociopata vo svojom živote. Sedem výrazných čŕt neskryje, hoci vie perfektne klamať - Dobré noviny
Dobré noviny
Takto spoznáte sociopata vo svojom živote. Sedem výrazných čŕt neskryje, hoci vie perfektne klamať
Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Sociopati pociťujú apatiu a prázdnotu a ničivým správaním sa snažia cítiť aspoň niečo.

Pri tomto pojme možno máte predstavy o sériových vrahov a bezcitných šéfoch, ale realita je oveľa zložitejšia. V populácii sa podľa odhadov vyskytuje jedno percento sociopatov, pričom sú muži postihnutejší častejšie ako ženy – a to v pomere 6:2. Napriek týmto dátam je ťažko určiť, koľko sociopatov sa reálne nachádza v spoločnosti, pretože títo ľudia zvyčajne problém v sebe nevidia a svoje správanie vedia navonok dokonale prispôsobiť. Experti na duševné zdravie pre britský Telegraph uviedli sedem znakov, podľa ktorých spozorujete sociopata vo svojom živote pomerne jednoducho.

Sociopatka 21. storočia

Hoci sa termín „sociopat“ v hovorovej reči používa často, nie je oficiálne uznávaný ako diagnostický pojem a odborníci skôr používajú klinickú diagnózu ASPD, teda antisociálnu poruchu osobnosti, ktorá zahŕňa črty, ktoré si ľudia bežne spájajú so sociopatom – manipuláciu, bezcitnosť, impulzivitu, porušovanie pravidiel, neschopnosť cítiť vinu či ľútosť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Adkabooks (@knihkupectvo_adkabooks)

Odborníci sa zhodujú, že sociopatia sa prejavuje na spektre. Patric Gagneová, autorka a terapeutka, sama seba označuje za „sociopatku 21. storočia“, hoci má doktorát z klinickej psychológie. „Som matka, manželka, terapeutka, členka country klubu a obľúbená osoba – no zároveň som takmer úplne imúnna voči ľútosti a smútku. Môžete byť sociopat a mať zdravý vzťah. Môžete byť sociopat a byť vzdelaný,“ uviedla otvorene. Ďalší odborníci sa domnievajú, že ak je človek ochotný uznať a pochopiť svoje správanie a pracovať na zmene, má šancu žiť spoločensky adaptívny a zmysluplný život.

Medzi typické črty sociopatov patria tieto:

7. Prekrúcajú pravdu

Sociopat verí, že je ten najlepší a ak má kvôli tomu pokriviť fakty, urobí to. Pravda sa stáva ohybným nástrojom k dosiahnutiu cieľa. Partneri sociopatov často hovoria, že majú pocit, že sa zbláznili – pravda bola prekrútená natoľko, že už nevedeli, čo je realita.

Foto: Freepik

„Nie je to jednoduché. Mnohé ženy zažívajú najtvrdšie rozvody. Manipulatívny človek s ASPD použije všetky svoje schopnosti, aby dosiahol, čo chce,“ priznala Ute Lierschová, psychologička z londýnskeho centra The Soke, kde pracuje so ženami, ktoré sa snažia uniknúť z toxických vzťahov. Keď žijeme s manipulatívnym partnerom, mozog sa môže podľa expertky zmeniť podobne ako pri závislosti od drog. „Mnohé ženy zažívajú bolestivé abstinenčné príznaky. Odísť je pre ne nesmierne ťažké,“ doplnila.

6. Neospravedlňujú sa

