Môžete plakať niekde v kúte alebo ísť ďalej. Katke Žbirkovej po smrti Mekyho robia radosť deti aj práca

Keď 10. novembra 2021 zomrel na komplikovaný zápal pľúc legendárny Miro "Meky" Žbirka, jeho smrť hlboko zasiahla nielen fanúšikov a širokú verejnosť, ale najmä jeho rodinu - manželku Katku a deti, syna Davida a dcéry Denisu a Lindu. Obdobie po Mekyho smrti bolo pre Katku mimoriadne psychicky náročné, napriek tomu sa smútku nepoddala a rozhodla sa vo svojom živote kráčať ďalej. V rozhovore pre iDnes.cz najnovšie porozprávala o tom, ako jej robia radosť deti či práca, ale prezradila tiež to, čo jej po smrti manžela najviac pomohlo.

Bol jej súčasťou

„Keď prišla Katka, môj sa život postupne začal otáčať tým správnym smerom,“ citoval kedysi Mekyho Žbirku portál Super.cz. Láskou Mekyho Žbirku nebola len hudba, ale predovšetkým žena, ktorá po jeho boku stála viac ako 34 rokov až do jeho nečakaného odchodu.

Aj pre Katku Žbirkovú nebol jej manžel len osudovou láskou a celoživotným partnerom, ale aj jej najlepším priateľom. Niet teda divu, že po jeho odchode, na ktorý nebola ani zďaleka pripravená, pre ňu nastali ťažké chvíle.

„Na Mekyho myslím stále, ale snažím sa naberať aj pozitívne myšlienky, ktoré ma potešia a neuvrhnú do smútku. Meky bol tak dlho a výrazne mojou súčasťou, že takmer vždy presne viem, čo by na čo povedal a čo by urobil...,“ povedala úprimne o odchode svojho manžela pre Blesk.

Môžete plakať v kúte, alebo ísť ďalej