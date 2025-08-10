Preplakala celú svoju svadbu. Evu Večerovú nechceli ani vlastní rodičia, no elán nikdy nestratila
Počúvaj, ale ja som tvoj muž a tvoj pán a ty ma budeš poslúchať, varoval ju muž na svadobnej hostine.
„Na zemi sme veľmi krátko, sme tu len na návšteve a ľudia si robia toľko problémov, akoby tu mali byť ešte tisíc rokov,“ hovorí legendárna herečka Eva Večerová, ktorá vo svojom živote musela prekonať takmer všetko. Ako nechcené dieťa sa cítila ako odpad, v dospelosti sa zase bezhlavo zamilovala do charizmatického právnika, z ktorého sa vykľul despota. Dnes sa Eva Večerová nespolieha na nikoho iného, iba sama na seba a veľmi dobre vie, prečo.
Pripadala si ako odpad
Eva Večerová sa narodila do rodiny ako nechcené dieťa. Otec mal v tom čase 50 rokov a jej nevlastné sestry z otcovho prvého manželstva boli vo veku ako jej mama. „Nemala som sa narodiť. Bolo to vyslovene zlé a určite to dali aj mojej matke veľmi pocítiť,“ prezradila v relácii Opri sa o mňa. Keď bola jej mama tehotná, veľmi veľa plakala a keď sa Eva narodila, každý deň mala od rodičov na tanieri fakt, že ju nechceli.
„Ani si nepamätám, že by mi povedal Evička. Vždy som bola Eva,“ povedala v minulosti pre Nový Čas pre ženy. Odjakživa ale bola ako šinter, vždy musela niečo robiť, hrať sa a vyvádzať, a tak si vytvorila svoj vlastný svet. Svoju cestu si vraj odmalička musela vydobyť. „Stále som bola dávaná ako odpad. Nechcená a mňa to hrozne trápilo a možno preto mám dodnes takú vnútornú silu, že ma to neprevalcovalo,“ povedala otvorene herečka, ktorá to ani so štartom svojej hereckej kariéry nemala jednoduché.
Charizmatický právnik
Otec s herectvom nesúhlasil, patril vraj do starej garnitúry, ktorá hercov vnímala ako komediantov a herečky ako nečisté ženy. „Darmo som mu mohla vysvetľovať, že môžem byť hocičím a môžem mať nekalé úmysly. Išla som si však za svojou métou a ostatné veci som hádzala za hlavu. Mama sa k tomu veľmi nevyjadrovala. Aj napriek tomu som ich obidvoch dochovala až do konca,“ vravela Eva Večerová a priznala, že jej otec sa s jej kariérou nezmieril do konca života. Herectvo ale bolo jej únikom do iného sveta a vďaka nemu našla vášeň aj lásku, ktorá ju nakoniec poriadne potrápila. Po krátkej známosti sa vydala za charizmatického právnika, z ktorého sa vykľul despota.