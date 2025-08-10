Preplakala celú svoju svadbu. Evu Večerovú nechceli ani vlastní rodičia, no elán nikdy nestratila - Dobré noviny
Preplakala celú svoju svadbu. Evu Večerovú nechceli ani vlastní rodičia, no elán nikdy nestratila
Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Martin Valihora s manželkou Natáliou Germani.

Žil na ulici a striekal si prachy do žíl. Martina Valihoru zachránilo, keď samého seba nakopal do zadku

Silvia a Ernest Šarköziovci.

Po svadbe každú noc plakala. Silvia Šarköziová pri Ernestovi prekonala najťažšie obdobie života

Pavol Rýpal.

V liste písal, že iné východisko nenašiel. Prípad Paľa Rýpala po 17 rokoch možno konečne vyriešia

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Hádanka.

Aby som potratila, skákala som zo skrine, povedala jej mama. Citlivá dievčina rodičom už nič nevyčíta

Napísala Phoebe z Priateľov, že ju dabuje, no dopadlo to neslávne. Bibiana Ondrejková sa už hlasom nechváli

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Fajčila, pila a ani nevedela, či ju frajer skutočne chce. Emu Müller zmenil až pobyt v strede ničoho

Ilustračná fotografia.

Ľuďom z celého sveta zachutila obľúbená polievka našich starých mám. Zaradili ju na prestížny rebríček

Preplakala celú svoju svadbu. Evu Večerovú nechceli ani vlastní rodičia, no elán nikdy nestratila

Eva Večerová.
Eva Večerová. — Foto: Reprofoto STVR - Opri sa o mňa

Počúvaj, ale ja som tvoj muž a tvoj pán a ty ma budeš poslúchať, varoval ju muž na svadobnej hostine.

„Na zemi sme veľmi krátko, sme tu len na návšteve a ľudia si robia toľko problémov, akoby tu mali byť ešte tisíc rokov,“ hovorí legendárna herečka Eva Večerová, ktorá vo svojom živote musela prekonať takmer všetko. Ako nechcené dieťa sa cítila ako odpad, v dospelosti sa zase bezhlavo zamilovala do charizmatického právnika, z ktorého sa vykľul despota. Dnes sa Eva Večerová nespolieha na nikoho iného, iba sama na seba a veľmi dobre vie, prečo.

Pripadala si ako odpad

Eva Večerová sa narodila do rodiny ako nechcené dieťa. Otec mal v tom čase 50 rokov a jej nevlastné sestry z otcovho prvého manželstva boli vo veku ako jej mama. „Nemala som sa narodiť. Bolo to vyslovene zlé a určite to dali aj mojej matke veľmi pocítiť,“ prezradila v relácii Opri sa o mňa. Keď bola jej mama tehotná, veľmi veľa plakala a keď sa Eva narodila, každý deň mala od rodičov na tanieri fakt, že ju nechceli.

Július Satinský a Magda Paveleková.
Prečítajte si tiež: Musím plakať s vami, písal jej Satinský. Magda Paveleková prišla deň pred Vianocami o to najcennejšie

„Ani si nepamätám, že by mi povedal Evička. Vždy som bola Eva,“ povedala v minulosti pre Nový Čas pre ženy. Odjakživa ale bola ako šinter, vždy musela niečo robiť, hrať sa a vyvádzať, a tak si vytvorila svoj vlastný svet. Svoju cestu si vraj odmalička musela vydobyť. „Stále som bola dávaná ako odpad. Nechcená a mňa to hrozne trápilo a možno preto mám dodnes takú vnútornú silu, že ma to neprevalcovalo,“ povedala otvorene herečka, ktorá to ani so štartom svojej hereckej kariéry nemala jednoduché.

Eva Večerová.
Eva Večerová. Foto: Reprofoto STVR - Opri sa o mňa

Charizmatický právnik

Otec s herectvom nesúhlasil, patril vraj do starej garnitúry, ktorá hercov vnímala ako komediantov a herečky ako nečisté ženy. „Darmo som mu mohla vysvetľovať, že môžem byť hocičím a môžem mať nekalé úmysly. Išla som si však za svojou métou a ostatné veci som hádzala za hlavu. Mama sa k tomu veľmi nevyjadrovala. Aj napriek tomu som ich obidvoch dochovala až do konca,“ vravela Eva Večerová a priznala, že jej otec sa s jej kariérou nezmieril do konca života. Herectvo ale bolo jej únikom do iného sveta a vďaka nemu našla vášeň aj lásku, ktorá ju nakoniec poriadne potrápila. Po krátkej známosti sa vydala za charizmatického právnika, z ktorého sa vykľul despota.

