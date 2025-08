Katka a René vymenili veľkomesto za život na lazoch. Pod Poľanou nemajú televíziu a žijú ako za starých čias

„Vedeli ste, že sliepky sú tajné manipulátorky?“ pýta sa v jednom z najnovších videí na Instagrame Katka. Vyštudovaná psychologička a rodáčka z Bratislavy ešte pred pár rokmi žila úplne iný život, no dnes so svojím partnerom Reném a ich dvomi deťmi tvoria srdce Farmy pod Poľanou – miesta, kde sa spája príroda, odvaha a skutočná sloboda. Všetko to začalo jedným spontánnym rozhodnutím a vetou, ktorá sa stala ich životným mottom: „Skoč a krídla roztiahneš cestou.“

Nitra ako New York

Ako prezradila dvojica v rozhovore pre Forbes, zoznámili sa na farme spoločných priateľov v Dobšinej, odkiaľ René pochádzal a kam Katka prišla pomáhať s koňmi počas letných prázdnin. Dva roky ich vzťah fungoval na diaľku a Katka sa smiala, že ako vyštudovaná psychologička, ktorá pracovala na oddelení ľudských zdrojov v malej firme, zarábala prakticky iba na benzín, aby mohla jazdiť za Reném. Keď sa začali zamýšľať, kde by sa mohli spoločne usadiť, ako prvá možnosť padla Bratislava.

René sa ešte len na diaľnici pýtal, či je pred nimi už hlavné mesto, no keď mu Katka vysvetlila, že je to iba Nitra, odvetil jej: „Preboha, veď to je ako New York!“ Chlapca z Dobšinej veľkomesto poriadne vyľakalo a cítil sa v ňom vraj ako mimozemšťan – každého zdravil, nikto nereagoval a hoci aj on celé detstvo strávil v paneláku, Bratislava bola naňho po pol roku priveľa. Dvojica sa nakoniec rozhodla, že nebudú žiť bežný život a vrátia sa o niekoľko generácií dozadu.

Bez susedov a obchodu

„Jeden je zo západu, druhý z východu, takže nás to, tak nejak prirodzene, ťahalo do stredu Slovenska. Náš domov sme našli v roku 2018 a odvtedy tu, na polosamote Podpolianskych lazov, budujeme farmu a plníme si tak svoje sny,“ prezradili na svojom webe partneri, ktorí už sedem rokov bývajú na lazoch, kde líšky dávajú dobrú noc. „Keď sme prišli sem, tak to bolo jediné slovo – domov,“ spomínal René v Reflexe. Hoci v blízkosti svojej farmy nemajú obchod ani susedov, k životu predtým by sa vrátiť nechceli. Stretávajú sa však s mnohými názormi, že život na lazoch si iní ľudia nedokážu ani len predstaviť.