Nesmela sa milovať s mužom a piť kávu. Lucka vystúpila z elfskej sekty a za svoj život sa už nehanbí
Členkou Kutnohorskej sekty pod vedením Richarda Šiffera bola dlhých 18 rokov.
V ostro sledovanom prípade Richarda Šiffera a Kutnohorskej sekty padajú prvé rozsudky a po rokoch sa v tejto súvislosti rozhodla odhaliť svoju identitu jedna z jej členiek. Lucie Strachová začala zdieľať svoj neuveriteľný príbeh po tom, ako sa jej z nebezpečnej sekty podarilo po smrti jej vodcu a niekoľkých jej členov vystúpiť.
Postupom času si založila vlastný podcast s názvom Zmagořená a Instagram Můj život v sektě (dnes už premenovaný) a rozhodla sa otvorene prehovoriť o všetkom, čo sa počas dlhých rokov jej pôsobenia v sekte dialo. Ako tvrdí, zvereňovanie čriepkov svojich skúseností jej pomáhalo postupne sa vyrovnávať s pocitmi hanby, menejcennosti a absolútnej závislosti na svojom guruovi, ktoré po vystúpení zo spoločenstva cítila. Až teraz sa však konečne odhodlala k ďalšiemu kroku – ukázať svoju tvár.
Od ôsmich rokov
V kontakte so Šifferom bola od ôsmich rokov, keď ju k nemu ako k liečiteľovi začali brávať rodičia s kožnými problémami. Vtedy ešte ani zďaleka netušili, že charizmatický liečiteľ, ktorý dokázal ľudí zbavovať neduhov obyčajným dotykom, postupne kompletne ovládne ich životy.
Richard však presne vedel, čo robí, a ľudí, ktorí k nemu oddane chodili po rady ohľadom zdravia, postupne tak zmanipuloval, že bez neho neboli schopní urobiť vo svojich životoch takmer nič. Tvrdil im, že dokáže prikázať orgánom, aby fungovali tak, ako im povie, a vraj kým budú pod jeho ochranou, nikdy neochorejú. Verila tomu aj Lucia. „Od detstva som sa nebála chorôb a v istom zmysle som sa cítila výnimočná, pretože ostatní takúto ochranu nemali. Rokmi sa však budoval vo mne pocit, že bez tejto ochrany nič nedokážem,“ povedala nedávno v rozhovore pre SME.
Kontroloval úplne všetko
Postupne so Šifferom, podobne ako ďalší jeho klienti, riešila aj iné než zdravotné otázky a riadila sa do bodky jeho pokynmi. „Bol to dôležitý princíp jeho manipulácie, pretože to budovalo závislosť od neho a zároveň strach z toho, že budeme mimo jeho priazne,“ vyznáva sa Lucia. Richard svojim stúpencom videl doslova do peňaženiek i do spální a kto ho neposlúchol a urobil niečo inak, ako chcel, bol vystavený jeho hnevu, opovrhnutiu, ponižovaniu, posmeškom a neraz aj fyzickým trestom.
Svoje o tom vie aj Lucie, ktorú Šiffer postupom času uviedol do kruhu takzvaných elfov – skupinky vyvolených, ktorí mu mali zabezpečovať kompletný servis a udržiavať v jeho dome a pracovni maximálny poriadok. Presvedčil ju, že jej vidí do hlavy a dokáže jej čítať myšlienky, a navádzal ju, aby žila ako on – žiadna káva, žiadny alkohol, extrémne veľa cvičenia a žiadny sex. Príkazy boli pre ňu sväté a chyby sa neodpúšťali.