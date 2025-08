Celebritám varí na želanie. Základom Patrikovej polievky zo záhrady je kvalitné maslo a poriadny hrniec

Varenie na internete poňal trochu inak a našiel spôsob, ako nezapadnúť medzi ostatných tvorcov. Patrik Gémeš sa profesionálne venuje grafickému dizajnu, no jeho vášňou je aj gastronómia. Varil pre Emu Müller, Bena Cristovaa, Majka Spirita aj pre Zeu a keď mu známe tváre odpovedia na typickú otázku „Ak by som ti mal pripraviť jedlo, čo by to bolo?“, raňajky, obed či večeru im osobne doručí až domov.

Varí intuitívne

„Jedlo ma začalo baviť v čase, keď nás brávali rodičia k starej mame na dedinu. Robila v školskej jedálni a to ma ako osemročného fascinovalo,“ priznal Patrik pre lifestylový magazín Closer kuchár, ktorý síce vyštudoval úplne iný odbor, no láska ku gastronómii ho nikdy neopustila.

Vďaka nápadu variť celebritám na želanie si získava čoraz väčšiu pozornosť a na Instagrame ho sleduje už viac ako 60-tisíc ľudí, ktorých inšpiruje svojimi receptami. Varí intuitívne, bez presných mierok a spolieha sa na vlastné chuťové poháriky, ktoré počas varenia neustále zamestnáva ochutnávaním. A presne to budete musieť urobiť aj vy, ak sa rozhodnete vyskúšať jeden z jeho osvedčených receptov.

„Jarná polievka alebo ako ju nazval môj kamarát – polievka zo záhrady. To, čo jar a leto ponúka čerstvé, sezónne a plné chuti. U nás doma jedna z najobľúbenejších a pritom úplne jednoduchá. Základ je kvalitné maslo alebo ghi, trocha oliváču a poriadny hrniec,“ vysvetlil Patrik na Instagrame.

Patrikova polievka zo záhrady: