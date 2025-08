Andy Timková o synovi s obrnou: Plačom by som mu nepomohla. Adam to má ťažké a predsa chodí do práce

„Ešte na niečo sa sťažujete?“ pýta sa Andy Timková. Bývalá moderátorka a hviezda Telerána sa na sociálnych sieťach podelila o silné video svojho syna a mnohým ľuďom otvorila oči. Adam sa totiž pred 40 rokmi narodil s detskou mozgovou obrnou a hoci to Andy vtedy brala ako trest, dnes ukazuje, že život s týmto ochorením nekončí.

Mamička a vy viete?

Andy bola druháčkou na vysokej škole, keď sa im s prvým manželom, študentskou láskou, narodil syn Adam. To, že chlapček prišiel na svet s detskou mozgovou obrnou, sa dozvedeli až po takmer dvoch rokoch, keď boli v Česku na rehabilitačnom pobyte. „Mamička, a vy viete, čo je vášmu dieťaťu?“ pýtal sa Andy lekár, ktorý prvýkrát nahlas vyslovil, že Adam má detskú mozgovú obrnu.

„Brala som to ako trest. Pýtala som sa, čo som urobila v minulom živote, keď sa mi narodilo také dieťa,“ vravela otvorene pre Korzár Andy, ktorá musela so synom chodiť trikrát denne na rehabilitácie a život sa jej obrátil naruby.

Plačom nepomôže

„Postihnuté dieťa je práca navyše a veľká! Druhý syn Miško sa mi narodil pár rokov po Adamovi a pre 4-ročného Adama bolo ťažké, keď videl, že jeho ročný brat už začína chodiť a on nemôže. Pýtal sa ma: Prečo on chodí a ja nie? Vysvetliť mu to bolo dosť zložité,“ písala v otvorenej spovedi moderátorka, ktorá musela svojho prvorodeného syna prijať takého, aký je. No cesta k tomu vraj nebola vôbec jednoduchá.

„Bola som ako v zlom sne, ale povedala som si, že plačom mu nijako nepomôžem. Ja som ten typ, že si poplačem, ale potom sa zdvihnem a poviem si – ideme makať,“ spomínala pre PLUS 7 DNÍ. Vďaka jej odhodlaniu dnes Adam žije život, o akom vtedy ani nesnívala.