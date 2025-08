Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Keď sa Paľovi Haberovi pred 16 rokmi narodil prvý vnuk, povzdychol si a priznal si: „No, najmladší už nie si.“ Dedka z neho spravila jeho prvorodená dcérka Zuzana, ktorá si prešla kľukatou životnou cestou plnou výziev, strát, ale aj nádejí. Po boku známeho speváka vyrastala v zlatej klietke slávy, no neskôr si musela vybudovať vlastné meno – ďaleko od kamier, bulváru a tieňa známeho otca. Prešla si bolestivým rozvodom rodičov, odchodom do Ameriky, vlastným manželstvom i jeho krachom, aby napokon našla pokoj pod Tatrami, v rodine, ktorú si vytvorila sama. Jej príbeh je dôkazom, že aj deti celebrít musia bojovať za svoje šťastie.

Tichá domácnosť s baranom

„Som dosť konzervatívny a rodinne založený človek,“ opakoval Paľo Habera v niekoľkých rozhovoroch, v ktorých vytváral obraz drsného a súčasne charizmatického muža so šťastným osobným životom. „Mňa tak hneď niečo na kolená nedostane. Som fakt Baran, a keď ma niekto chce dostať na dno, o to viac tlačím na pílu, aby sa mu to nepodarilo,“ vravel pre český Instinkt spevák, ktorý otvorene priznal, že ak s ním niečo v živote zamávalo, tak to bol rozvod.

„Toľko rokov spolu, bola tam dcéra - to nebolo jednoduché. Vtedy som na tom bol veľmi zle, to áno,“ hovoril Habera, ktorý po rokoch priznal aj dôvod ich rozvodu. „Vedeli sme obaja, že nejako často máme tichú domácnosť, tak prečo takto žiť, povedali sme si a podali žiadosť o rozvod,“ vysvetľoval a v niektorých momentoch si sám sypal popol na hlavu. Za rozpad vzťahu vinil aj svoju vznetlivú povahu, ktorú niekedy nevedel držať na uzde.

„Hovorím dosť na rovinu, takže to, čo si myslím, zo mňa okamžite vypadne, niekedy to ani tak nemyslím... To sa mi stalo asi najviac v minulom manželstve, nemusel som svojej žene povedať niektoré veci, ale prosto sa to stalo a nedá sa to napraviť, tak to neriešim,“ spomínal Habera.

Zdrvujúce a nemilosrdné

Keď sa Haberovci rozvádzali, ich dcéra Zuzana bola v čase dospievania a zranilo ju to natoľko, že mužom a vzťahom vôbec nedôverovala. „Tak mi daj aspoň jeden príklad perfektného manželstva!“ hovorila mame trpké vety.