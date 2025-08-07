Pozná kľúč k pomalšiemu starnutiu. Marcela Laiferová miluje život a každý deň štartuje prostým rituálom - Dobré noviny
Pozná kľúč k pomalšiemu starnutiu. Marcela Laiferová miluje život a každý deň štartuje prostým rituálom
Pozná kľúč k pomalšiemu starnutiu. Marcela Laiferová miluje život a každý deň štartuje prostým rituálom

Marcela Laiferová oslávila okrúhle jubileum 80 rokov.
Marcela Laiferová oslávila okrúhle jubileum 80 rokov. — Foto: Facebook, laiferovamarcela

Známa speváčka v polovici júla oslávila okrúhlych 80 rokov.

Napriek tomu, že v polovici júla oslávila okrúhlu osemdesiatku, energie a chuti do života má viac ako niektoré omnoho mladšie ženy. Marcela Laiferová sa totiž netají tým, že okrem správneho nastavenia mysle sa príkladne stará aj o svoju fyzickú stránku. Za ten najlepší elixír mladosti však legendárna speváčka považuje vnútorný pokoj. V rozhovore pre Život prezradila, prečo je to tak.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1287899202400792&set=pb.100035421746473.-2207520000&type=3

Baví ju byť na svete

Vyštudovaná lekárka v mladosti uprednostnila umeleckú dráhu a stala sa idolom mnohých žien či mužov. Televízni diváci si ju môžu pamätať aj z legendárnej relácie Repete, ktorá sa vysielala každú nedeľu v 90. rokoch na obrazovkách Slovenskej televízie.

Prečítajte si tiež: Budem žiť, povedala lekárovi, keď bola na prahu smrti. Marcela Laiferová má jednoduchý recept na zdravie

Spevácka diva ešte pred pár rokmi v rozhovore pre Nový Čas prezradila, že za svoju kondíciu môže ďakovať aj správnemu nastaveniu mysle, o ktoré sa príkladne stará najmä prostredníctvom milovaného pohybu. „Veľmi rada oddychujem tak, že chodím peši. Snažím sa urobiť každý deň šesť kilometrov. A okrem toho veľmi rada relaxujem pri knihách,“ prezradila a dodala, že je človek, ktorý sa naučil prispôsobiť sa, nečakať od života len samé červené koberce, lebo u každého je život raz taký, raz taký.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/laiferovamarcela/photos/pb.100035421746473.-2207520000/2741207139306457/?type=3

Ako vraví, baví ju byť na tomto svete a samotný život je podľa nej úžasný. „Ja osobne ráno vstávam pri speve vtákov, vyjdem na terasu, otočím sa k východu slnka a meditujem. Často počúvam, ako ľudia túžia byť niekým iným – slávnym, výnimočným, lebo ten má lepší život. Ale my predsa nemôžeme vedieť, ako sa tí, ktorých obdivujeme, naozaj cítia. Každý si nesie svoje bremeno, lebo život vie byť náročný. Prvým krokom je prijať a vážiť si to, čo máme. Až potom sa môžeme posúvať ďalej a rásť,“ vysvetľuje známa speváčka.

Motorom je spokojnosť

„Kľúčom k tomu, aby sme starli pomalšie, je radosť zo života,“ myslí si Marcela Laiferová, podľa ktorej záleží aj na nastavení mysle.

