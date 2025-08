Mamu už veľakrát oplakala, no ona sa vždy z toho dostala. Dcéra Oľgy Feldekovej zaháňa bolesť spevom

Necelý rok po nečakanej smrti manžela opäť ukazuje svoju silu. Katka Feldeková sa neúnavne stará o mamu i otca a aj keď len pred pár dňami sama skončila na operačnom stole, nestráca na duchu a verí, že všetko dobre dopadne.

Už v druhej polovici júla skončila Oľga Feldeková s veľkými bolesťami v nemocnici. Obľúbená glosátorka čelila totiž v ostatných rokoch rakovine pľúc a imunoterpia u nej vyvolala silné nežiaduce reakcie a výrazne oslabila jej telo. „Najprv jej to odpálilo štítnu žľazu, potom nadobličky a nakoniec dostala ulceróznu kolitídu, čiže zápal hrubého čreva. Má hrozné bolesti brucha a aj keď mala perorálne lieky, nebolo to ako liečba dostačujúce. Má tak strašne zapálené črevo, že musela byť hospitalizovaná,“ ozrejmila ešte v júli speváčka denníku Nový Čas.

Veľká bojovníčka

Tým sa však všetky problémy u Feldekovcov neskončili. Keď totiž Oľgu konečne pustili z nemocnice, znova spadla a musela po ňu opäť prísť sanitka. „Zase skončila v nemocnici na Klenovej s dvomi zlomenými stavcami. Tam teraz leží a pomáhajú jej dať sa dokopy,“ uviedla pre Šarm čerstvo Katka, podľa ktorej však mama napriek všetkému vyzerá super. „Ja som ju už veľakrát oplakala a bila na poplach. A mama sa vždy z toho dostala, aj keď to vyzeralo naozaj vážne. Aj teraz dúfam, že to tak bude, ona to dá,“ verí šansonierka.

„Je to veľká bojovníčka, rovnako ako môj otecko. Ten sa snaží byť navonok silný a aj je, ale vnútri sa veľmi trápi. Veď sú spolu 63 rokov,“ dodala. Sám Ľubomír potvrdil, že je bez svojej Oľgy doslova stratený. „Bojí sa o ňu a chýba mu,“ konštatuje Katarína, ktorá sa aj o otca stará na 99 percent sama.

„Občas príde sestra, ktorá býva v Bratislave. Ďalší traja súrodenci žijú v Prahe a v Maďarsku, majú vlastné rodiny a starosti, ktoré im nie vždy umožnia prísť,“ opisuje bežnú situáciu u nich doma. Známy spisovateľ sa však podľa Katky drží, dokonca nedávno prišiel v sprievode svojej sestry na jej koncert v centre Bratislavy.

„Snažíme sa, aby prišiel na iné myšlienky a uvoľnil sa. Má veľa plánov, čo robiť a kam ísť,“ uviedla speváčka, ktorá pred pár dňami skončila v rukách lekárov tiež, a aby toho nebolo málo, dokonca rovno na operačnom stole.