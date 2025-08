Číslo šesť mnohí ignorujeme, hoci nás to môže stáť zrak. Na týchto deväť vecí si oční lekári dávajú pozor

Problémy so zrakom sú pomerne bežnou záležitosťou a to najmä s pribúdajúcim vekom. Existuje však množstvo spôsobov, ako si oči chrániť a zbytočne netestovať limity vlastného zdravia. Oční lekári a lekárky sa preto pre HuffPost podelili o deväť tipov, ktorými sa riadia a vymenovali konkrétne veci a činnosti, ktorým sa zásadne vyhýbajú. Niektoré z bodov vás jednoznačne prekvapia.

9. Nespia v kontaktných šošovkách

Nezáleží na tom, či niekto zaspí v lietadle alebo uprostred toho, ako sa po no náročnom dni snaží zo seba vyzliecť špinavé oblečenie. Spať s kontaktnými šošovkami sa jednoducho neodporúča. Zvyšuje to riziko infekcie a môže to vážne poškodiť očnú rohovku.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

„ Spánok so šošovkami umožňuje mikróbom a baktériám množiť sa cez noc. Môže to viesť k ďalším komplikáciám, ako je napríklad vred rohovky, ktorý môže ohroziť zrak a viesť až k transplantácii rohovky, “ vysvetlila očná lekárka Ella Faktorovich.

8. Neodkladajú očné vyšetrenia