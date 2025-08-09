Žil na ulici a striekal si prachy do žíl. Martina Valihoru zachránilo, keď samého seba nakopal do zadku
Buď budeš na ulici, alebo zažiješ niečo nádherné, hovoril si počas najdôležitejšieho rozhovoru vo svojom živote.
„Nikdy nebudem za vodou,“ priznáva bez pátosu Martin Valihora, ktorý je už takmer 30 rokov čistý, no i tak o svojej abstinencii hovorí s pokorou. Talentovaný hudobník, ktorý bol roky závislý od tvrdých drog, dnes hrá na svetových pódiách a hoci by si mnohí mohli myslieť, že jeho život je rozprávkou s dobrým koncom, on sám to tak nevidí. Veľmi dobre vie, aké je to prepadnúť sa na dno a prežiť peklo, z ktorého vedie cesta len cez veľkú bolesť, lásku a neúprosnú úprimnosť k sebe samému.
Prasknutá v stene
Keď za pár minút rozbil detské bicie, vyrobil si ich z nábytku, dal si na uši otcove slúchadlá a hoci mal len štyri roky, zrelo to v ňom. Vedel, že bude bubeníkom. „Odmalička som búchal na peračníkoch, robil som šou pre mojich spolužiakov na základnej škole. Na ulici som žil život normálneho chlapca, ale keď som prišiel domov, tak som počúval Weather Report a Tower Of Power a ďalšie nahrávky môjho otca. Žiadnu detskú hudbu, ako napríklad teraz moja dcéra, všelijaké kuku-muku-fuku,“ priznával v rozhovore pre .týždeň Martin Valihora, ktorý sa v detstve dostal aj k herectvu, no ako tínedžer vraj „zintrovertnel“ a vybral si hudbu.
„Doma som trénoval oproti stene toľko, až v jednom momente tá stena v polovici praskla,“ spomínal v Anjeloch strážnych Martin, ktorý sa nakoniec dostal na konzervatórium. Mal 14 rokov, otvoril sa pred ním úplne nový svet a dostal sa do partie starších študentov, s ktorými nechodil ráno do školy, ale do krčmy.
Fičal s nimi
Hoci v škole absolvoval besedu o prevencii proti drogám, počas ktorej im dal policajt kolovať fotografiu nahého a dopichaného narkomana so slovami „dajte si pozor, lebo takto dopadnete“, Martin to nebral vážne. Vlastnou nevedomosťou, rebéliou a hladom po niečom novom siahol po drogách, ktoré spustili lavínu problémov a tie trvali roky.
„Najprv to bola tráva. Potom prišlo OBD a koncerty so Slobodnom Európou, oni už vtedy fičali v tvrdých drogách. Ale nechcem to s nimi spájať. Rozhodol som sa, že to musím vyskúšať aj ja. Tak som vyskúšal a hneď som v tom išiel úplne naplno. Po troch mesiacoch som bol na prvom liečení,“ priznával Martin, ktorý si drogy pichal a išlo to s ním veľmi rýchlo. „Nastriekal si prachy do žíl,“ spieval Richard Müller v piesni o Valihorovi.
Po niekoľkých neúspešných liečeniach ho otec poslal do Ameriky za strýkom s jasným cieľom – aby sa dostal z drog. No stalo sa niečo úplne iné.