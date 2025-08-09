Žil na ulici a striekal si prachy do žíl. Martina Valihoru zachránilo, keď samého seba nakopal do zadku - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Žil na ulici a striekal si prachy do žíl. Martina Valihoru zachránilo, keď samého seba nakopal do zadku
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Pavol Rýpal.

V liste písal, že iné východisko nenašiel. Prípad Paľa Rýpala po 17 rokoch možno konečne vyriešia

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Yvetta Kornová sa dokázala odraziť odo dna.

Detská hviezda, ktorá si nechala pichnúť drogu. Sestra Jiřího Korna tvrdí, že v živote sa jej podarilo jediné

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Jana Kolesárová s rodinou.

Smial sa jej, že Slovensko je ako Uruguaj. Jana Kolesárová spoznala Alejandra, keď to absolútne nečakala

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Hádanka.

Aby som potratila, skákala som zo skrine, povedala jej mama. Citlivá dievčina rodičom už nič nevyčíta

Pavol Rýpal.

V liste písal, že iné východisko nenašiel. Prípad Paľa Rýpala po 17 rokoch možno konečne vyriešia

Napísala Phoebe z Priateľov, že ju dabuje, no dopadlo to neslávne. Bibiana Ondrejková sa už hlasom nechváli

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Fajčila, pila a ani nevedela, či ju frajer skutočne chce. Emu Müller zmenil až pobyt v strede ničoho

Ilustračná fotografia.

Ľuďom z celého sveta zachutila obľúbená polievka našich starých mám. Zaradili ju na prestížny rebríček

Mária Bartalos našla šťastie pri Adriánovi.

Na vlastné deti teraz zabudnite, vravela jej lekárka. Mária Bartalos si po zázrak išla do Svätej zeme

SLEDUJE NÁS 207 587 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Žil na ulici a striekal si prachy do žíl. Martina Valihoru zachránilo, keď samého seba nakopal do zadku

Martin Valihora s manželkou Natáliou Germani.
Martin Valihora s manželkou Natáliou Germani. — Foto: Facebook - Martin Valihora

Buď budeš na ulici, alebo zažiješ niečo nádherné, hovoril si počas najdôležitejšieho rozhovoru vo svojom živote.

„Nikdy nebudem za vodou,“ priznáva bez pátosu Martin Valihora, ktorý je už takmer 30 rokov čistý, no i tak o svojej abstinencii hovorí s pokorou. Talentovaný hudobník, ktorý bol roky závislý od tvrdých drog, dnes hrá na svetových pódiách a hoci by si mnohí mohli myslieť, že jeho život je rozprávkou s dobrým koncom, on sám to tak nevidí. Veľmi dobre vie, aké je to prepadnúť sa na dno a prežiť peklo, z ktorého vedie cesta len cez veľkú bolesť, lásku a neúprosnú úprimnosť k sebe samému.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Germáni (@natalagermani)

Prasknutá v stene

Keď za pár minút rozbil detské bicie, vyrobil si ich z nábytku, dal si na uši otcove slúchadlá a hoci mal len štyri roky, zrelo to v ňom. Vedel, že bude bubeníkom. „Odmalička som búchal na peračníkoch, robil som šou pre mojich spolužiakov na základnej škole. Na ulici som žil život normálneho chlapca, ale keď som prišiel domov, tak som počúval Weather Report a Tower Of Power a ďalšie nahrávky môjho otca. Žiadnu detskú hudbu, ako napríklad teraz moja dcéra, všelijaké kuku-muku-fuku,“ priznával v rozhovore pre .týždeň Martin Valihora, ktorý sa v detstve dostal aj k herectvu, no ako tínedžer vraj „zintrovertnel“ a vybral si hudbu.

„Doma som trénoval oproti stene toľko, až v jednom momente tá stena v polovici praskla,“ spomínal v Anjeloch strážnych Martin, ktorý sa nakoniec dostal na konzervatórium. Mal 14 rokov, otvoril sa pred ním úplne nový svet a dostal sa do partie starších študentov, s ktorými nechodil ráno do školy, ale do krčmy.

Martin Valihora.
Martin Valihora. Foto: Reprofoto RTVS - Anjeli strážni

Fičal s nimi

Hoci v škole absolvoval besedu o prevencii proti drogám, počas ktorej im dal policajt kolovať fotografiu nahého a dopichaného narkomana so slovami „dajte si pozor, lebo takto dopadnete“, Martin to nebral vážne. Vlastnou nevedomosťou, rebéliou a hladom po niečom novom siahol po drogách, ktoré spustili lavínu problémov a tie trvali roky.

Vľavo Richard Müller v roku 1987, vpravo so synom Markusom.
Prečítajte si tiež: Samovraždu nespáchal kvôli deťom. Richard Müller celý život bojuje s vnútornými démonmi, zachránila ho láska

„Najprv to bola tráva. Potom prišlo OBD a koncerty so Slobodnom Európou, oni už vtedy fičali v tvrdých drogách. Ale nechcem to s nimi spájať. Rozhodol som sa, že to musím vyskúšať aj ja. Tak som vyskúšal a hneď som v tom išiel úplne naplno. Po troch mesiacoch som bol na prvom liečení,“ priznával Martin, ktorý si drogy pichal a išlo to s ním veľmi rýchlo. „Nastriekal si prachy do žíl,“ spieval Richard Müller v piesni o Valihorovi.

Po niekoľkých neúspešných liečeniach ho otec poslal do Ameriky za strýkom s jasným cieľom – aby sa dostal z drog. No stalo sa niečo úplne iné.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.