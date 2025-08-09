Meral 145 centimetrov a musel podstúpiť liečbu. Daniel Fischer dnes už vie, že hodnota človeka je v inom
Prvú rolu dostal vďaka tomu, ako vyzeral.
Život chutí vtedy, keď sa má človek rád. To je téma veľmi oceňovaného animovaného filmu „Keď život chutí“, ktorý ukazuje život 13-ročného chlapca bojujúceho s prechodom medzi detstvom a dospievaním, vlastnými emóciami aj nadváhou. Hlas mu v snímke prepožičal slovenský herec Daniel Fischer.
V otvorenom rozhovore s Adelou a Sajfom priznal, že aj on sám si prechádzal ako tínedžer náročným obdobím. „Mne ten príbeh aj postava bola veľmi blízka. Ten Ben rieši nadváhu, ja keď som dospieval, som riešil svoju výšku. Mal som problém s rastom, strašne som s tým bojoval,“ hovorí.
Liečba hormónom
Ako 15-ročný vraj Dano Fischer meral 145 centimetrov a s humorom dnes hovorí, že vyzeral na osem rokov. Pre svoju nedostatočnú výšku trpel komplexmi, porovnával sa s ostatnými a aj keď nebol priamym terčom šikany, nejaké poznámky z jeho okolia vždy prišli. Herec nakoniec podstúpil liečbu rastovým hormónom, no nebolo isté, či to zaberie.
„Ja som nevedel, ako to dopadne, či to bude úspešné, alebo nebude. Musel som sa s tým celým nejako vyrovnať a prijať to,“ prezradil Daniel Fischer, ktorému v tých najťažších chvíľach pomohlo práve divadlo. Aj prvú rolu dostal vďaka tomu, ako vyzeral. „Hral som takú postavu chlapca satanáša a do tej postavy bol obsadený aj herec, ktorý bol ‚liliput‘. My sme sa alternovali,“ spomínal so smiechom.