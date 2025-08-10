Sníva o dcére, s ktorou by zdieľal celoživotnú vášeň. Ján Tribula prekvapil úprimným priznaním - Dobré noviny
Sníva o dcére, s ktorou by zdieľal celoživotnú vášeň. Ján Tribula prekvapil úprimným priznaním
Sníva o dcére, s ktorou by zdieľal celoživotnú vášeň. Ján Tribula prekvapil úprimným priznaním

Ján Tribula.
Ján Tribula. — Foto: Instagram/yannicko3

O možnosti, ktorá odštartovala jeho lásku k majestátnym zvieratám, sa dozvedel ešte na základnej škole.

V horách sa mu ľudia zdajú slobodnejší a pod Tatrami sa môže venovať obom svojim vášňam – žurnalistike aj koňom, ktoré sú jeho celoživotnou láskou. Reportér Ján Tribula si k nim našiel cestu už na základnej škole a doteraz tvrdí, že sú to najvernejšie tvory, ktoré ho nikdy nesklamali. Nedávno v tejto súvislosti prekvapil aj osobným priznaním.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jan Tribula (@yannicko3)

V stajni si všetko odpracoval

Keď si obľúbený reportér ešte ako školák vyberal voľnočasový krúžok, rodičia mu jasne povedali, že drahé aktivity si dovoliť nemôžu. V ponuke ho najprv nič nezaujalo, no potom sa dozvedel o možnosti, ktorá ho nakoniec priviedla k jazdectvu a odštartovala jeho dlhoročný vzťah k týmto majestátnym zvieratám.

„Rodičia mi povedali, že peňazí na rozhadzovanie nemáme. Potom som sa dozvedel, že je možnosť prihlásiť sa na jazdecký krúžok, kde netreba platiť, len si to v stajni odpracovať,“ zaspomínal si pre web VisitPoprad.sk známy moderátor, ktorý si chcel prácou v televízii spočiatku len našetriť, aby mohol odísť do Nemecka a venovať sa trénovaniu jazdectva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jan Tribula (@yannicko3)

O čom sníva?

V televízii však napokon zakotvil a novinárčina sa stala jeho ďalšou vášňou. Dodnes miluje kone, hovorí, že sú je jedinou láskou, ktorá ho v živote nesklamala a nedávno otvorene priznal, že v noci často sníva o veciach, ktoré mu v reálnom živote zatiaľ neboli dopriate.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

