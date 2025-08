Slovenskom zamáva teplotné rošambo. Pozrite sa, ako sa už čoskoro výrazne zmení počasie

Už ubehlo pár týždňov, odkedy sme na Slovensku zaznamenali poriadne letné počasie. Pre milovníkov tropických teplôt však teraz máme dobré správy. Ako informuje iMeteo.sk, už čoskoro sa môžu tešiť na horúčavy, hoci ešte predtým ich čaká deň, ktorý si veľmi neužijú.

Pozitívna zmena

V nadchádzajúcich dňoch by sa malo na našom území počasie zlepšovať a postupne sa dočkáme aj návratu leta, pred nástupom takého počasia však podľa portálu ešte príde chladnejší deň. K nášmu územiu sa totiž blíži studený front, ktorý vtiahne nad našu oblasť ďalšiu dávku studeného vzduchu.

Ilustračný obrázok. Foto: Chat GPT/Dobré noviny

„Pocítime to naplno v stredu, kedy sa maximálne denné teploty nebudú dostávať nad +25 °C a v severných regiónoch Slovenska sa dokonca nemusia teploty dostať nad +20 °C,“ vysvetľuje iMeteo, no upokojuje, že už vo štvrtok prichádza pozitívna zmena.

Horúci víkend

Od štvrtka treba na našom území počítať so slnečným a postupne aj s veľmi teplým počasím. A hoci sa vo štvrtok teploty vyšplhajú maximálne iba na 28 stupňov, už v piatok budú atakovať tridsiatky, pričom v najteplejších lokalitách by ich mali prekročiť. To pravé oteplenie potom príde cez víkend.