Prespávali uňho kamaráti, aby sa neudialo to najhoršie. Juraj Loj chcel umrieť, no vyhral pud života - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Prespávali uňho kamaráti, aby sa neudialo to najhoršie. Juraj Loj chcel umrieť, no vyhral pud života
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Pavol Rýpal.

V liste písal, že iné východisko nenašiel. Prípad Paľa Rýpala po 17 rokoch možno konečne vyriešia

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Hádanka.

Aby som potratila, skákala som zo skrine, povedala jej mama. Citlivá dievčina rodičom už nič nevyčíta

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Jana Kolesárová s rodinou.

Smial sa jej, že Slovensko je ako Uruguaj. Jana Kolesárová spoznala Alejandra, keď to absolútne nečakala

Jana Kolesárová s rodinou.

Smial sa jej, že Slovensko je ako Uruguaj. Jana Kolesárová spoznala Alejandra, keď to absolútne nečakala

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Hádanka.

Aby som potratila, skákala som zo skrine, povedala jej mama. Citlivá dievčina rodičom už nič nevyčíta

Veď tam máte nádor ako krava, šokoval ju zubár. Letuška Zuzka na ceste za zdravím našla recept na šťastie

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Napísala Phoebe z Priateľov, že ju dabuje, no dopadlo to neslávne. Bibiana Ondrejková sa už hlasom nechváli

Zuzana Vačková / Ilustračná fotografia

Dnes by to už nejedla. Zuzana Vačková po zhubnom nádore na čreve vie, čo by v živote robila inak

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Fajčila, pila a ani nevedela, či ju frajer skutočne chce. Emu Müller zmenil až pobyt v strede ničoho

Ilustračná fotografia.

Ľuďom z celého sveta zachutila obľúbená polievka našich starých mám. Zaradili ju na prestížny rebríček

SLEDUJE NÁS 207 590 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Prespávali uňho kamaráti, aby sa neudialo to najhoršie. Juraj Loj chcel umrieť, no vyhral pud života

Juraj Loj.
Juraj Loj. — Foto: Promo fotografie TV JOJ (Nemocnica - Marián Ďatko); Instagram - @jurajloj

Vtedy som nemal ďaleko od pohárika, priznáva herec.

Je slávny herec, v spokojnom 20-ročnom vzťahu, má tri zdravé deti a mnohým sa môže zdať, že nemôže mať žiadne problémy. Málokto vie, že Juraj Loj si prešiel náročným obdobím, keď si podľa jeho slov siahol na to najhlbšie dno. Ako prezradil v rozhovore s Marekom Vagovičom, dlhých šesť rokov mal ťažké depresie, problémy s alkoholom a samovražedné sklony, a to až tak, že ho kamaráti nechceli nechávať osamote. Pud života bol nakoniec u herca silnejší, no sám by to vraj nezvládol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Loj (@jurajloj)

Priviazaný o radiátor

Odmalička mal problémy s autoritami a rodičia mu hovorili, že lieta tri metre nad zemou. „Ako dieťa som si ulietaval vo vlastnom rojkovom svete, často som ani nevnímal, že sa mi niekto prihovára,“ spomínal v rozhovore pre iDnes.cz Juraj Loj, ktorý bol extrémne hyperaktívny a mnohí to vtedy považovali za nevychovanosť. Dnes už vie, že to nebolo neslušné správanie, ale príznaky ADHD, teda poruchy pozornosti s hyperaktivitou. „Mama mi hovorila takú skúsenosť, že keď raz prišla po mňa do škôlky, našla ma priviazaného trakmi o radiátor,“ priznal v rozhovore s Marekom Vagovičom.

Juraj Loj a Zuzana Kanócz
Prečítajte si tiež: Bola po jeho boku, aj keď mu operovali srdce. Juraj Loj a Zuzana Kanócz to spolu ťahajú takmer 20 rokov

Juraj mal v tom čase ako dieťa chodiť do jasieľ, no vedľa bola budova škôlky, kam chodil jeho brat, za ktorým neustále preliezal plot a chodil za ním. „Báli sa, že sa mi niečo stane, tak ma nakoniec šupli do škôlky a tam ma zase priväzovali o radiátor,“ spomínal na detstvo, keď to s ním rodičia nemali vôbec jednoduché. Už ako druhák na základnej škole mal napríklad dvojku zo správania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Loj (@jurajloj)

„To sa v histórii tej školy asi nikdy nestalo,“ smial sa Juraj, ktorému učitelia dávali bizarné poznámky typu „neje šaláty“, „nemá vreckovku, iba papierovú“, „pozerá sa na mňa cez pravítko a smeje sa, že som zelená“ a podobne. Svoju hyperaktivitu nakoniec Juraj zužitkoval v športe, umení, maľovaní a najmä herectve.

Depresie a alkohol

Dnes otvorene priznáva, že práca herca mu v jednom období vysávala život a spadol na hlboké dno. „Toto povolanie musíte robiť vážne, ale nebrať ho vážne. A ja som to dlho, dlho nevedel robiť inak, ako brať ho vážne. Mne to prerástlo cez hlavu. Nevedel som odlišovať realitu. Nevedel som, kedy som postava, kedy som Juraj. Vtedy som stratil seba. To bolo veľmi ťažké obdobie,“ hovoril kedysi pre Nový Čas Juraj Loj. Dlhých šesť rokov mal depresie, problémy s alkoholom a samovražedné sklony.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.