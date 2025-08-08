Prespávali uňho kamaráti, aby sa neudialo to najhoršie. Juraj Loj chcel umrieť, no vyhral pud života
Vtedy som nemal ďaleko od pohárika, priznáva herec.
Je slávny herec, v spokojnom 20-ročnom vzťahu, má tri zdravé deti a mnohým sa môže zdať, že nemôže mať žiadne problémy. Málokto vie, že Juraj Loj si prešiel náročným obdobím, keď si podľa jeho slov siahol na to najhlbšie dno. Ako prezradil v rozhovore s Marekom Vagovičom, dlhých šesť rokov mal ťažké depresie, problémy s alkoholom a samovražedné sklony, a to až tak, že ho kamaráti nechceli nechávať osamote. Pud života bol nakoniec u herca silnejší, no sám by to vraj nezvládol.
Priviazaný o radiátor
Odmalička mal problémy s autoritami a rodičia mu hovorili, že lieta tri metre nad zemou. „Ako dieťa som si ulietaval vo vlastnom rojkovom svete, často som ani nevnímal, že sa mi niekto prihovára,“ spomínal v rozhovore pre iDnes.cz Juraj Loj, ktorý bol extrémne hyperaktívny a mnohí to vtedy považovali za nevychovanosť. Dnes už vie, že to nebolo neslušné správanie, ale príznaky ADHD, teda poruchy pozornosti s hyperaktivitou. „Mama mi hovorila takú skúsenosť, že keď raz prišla po mňa do škôlky, našla ma priviazaného trakmi o radiátor,“ priznal v rozhovore s Marekom Vagovičom.
Juraj mal v tom čase ako dieťa chodiť do jasieľ, no vedľa bola budova škôlky, kam chodil jeho brat, za ktorým neustále preliezal plot a chodil za ním. „Báli sa, že sa mi niečo stane, tak ma nakoniec šupli do škôlky a tam ma zase priväzovali o radiátor,“ spomínal na detstvo, keď to s ním rodičia nemali vôbec jednoduché. Už ako druhák na základnej škole mal napríklad dvojku zo správania.
„To sa v histórii tej školy asi nikdy nestalo,“ smial sa Juraj, ktorému učitelia dávali bizarné poznámky typu „neje šaláty“, „nemá vreckovku, iba papierovú“, „pozerá sa na mňa cez pravítko a smeje sa, že som zelená“ a podobne. Svoju hyperaktivitu nakoniec Juraj zužitkoval v športe, umení, maľovaní a najmä herectve.
Depresie a alkohol
Dnes otvorene priznáva, že práca herca mu v jednom období vysávala život a spadol na hlboké dno. „Toto povolanie musíte robiť vážne, ale nebrať ho vážne. A ja som to dlho, dlho nevedel robiť inak, ako brať ho vážne. Mne to prerástlo cez hlavu. Nevedel som odlišovať realitu. Nevedel som, kedy som postava, kedy som Juraj. Vtedy som stratil seba. To bolo veľmi ťažké obdobie,“ hovoril kedysi pre Nový Čas Juraj Loj. Dlhých šesť rokov mal depresie, problémy s alkoholom a samovražedné sklony.