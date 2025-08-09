Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák
Napriek neprítomnosti otca dnes svoje detstvo hodnotí ako pokojné a pohodlné.
Mama ho odmalička presviedčala, že otec ho neopustil, odišiel len od nej. Chlapček z fotografie síce vyrastal bez tatina, ale zato aj so svojimi starými rodičmi a navyše mal vždy dom plný kamarátov. Už v detstve začal plnohodnotne vnímať svoju židovskú identitu. Počas komunizmu ju musel pred kamarátmi tajiť a tak v momente, keď jeho otec utiekol do Izraela, spolužiakom nahovoril, že odišiel do Ameriky, konkrétne do Filadelfie.
V židovskej obci im počas Chanuky rozdávali balíčky so sladkosťami prepašovanými z Rakúska a počas puberty si dievčatá vodil na židovský cintorín, pretože na ne chcel zapôsobiť tým, ako rozumie hebrejským nápisom na náhrobkoch.