Toto si nikdy neoblečiem, hovorila si kedysi. Soňa Müllerová je vďaka jednej rade vždy trendy a štýlová - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Toto si nikdy neoblečiem, hovorila si kedysi. Soňa Müllerová je vďaka jednej rade vždy trendy a štýlová
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Pavol Rýpal.

V liste písal, že iné východisko nenašiel. Prípad Paľa Rýpala po 17 rokoch možno konečne vyriešia

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Yvetta Kornová sa dokázala odraziť odo dna.

Detská hviezda, ktorá si nechala pichnúť drogu. Sestra Jiřího Korna tvrdí, že v živote sa jej podarilo jediné

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Jana Kolesárová s rodinou.

Smial sa jej, že Slovensko je ako Uruguaj. Jana Kolesárová spoznala Alejandra, keď to absolútne nečakala

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Hádanka.

Aby som potratila, skákala som zo skrine, povedala jej mama. Citlivá dievčina rodičom už nič nevyčíta

Pavol Rýpal.

V liste písal, že iné východisko nenašiel. Prípad Paľa Rýpala po 17 rokoch možno konečne vyriešia

Napísala Phoebe z Priateľov, že ju dabuje, no dopadlo to neslávne. Bibiana Ondrejková sa už hlasom nechváli

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Fajčila, pila a ani nevedela, či ju frajer skutočne chce. Emu Müller zmenil až pobyt v strede ničoho

Ilustračná fotografia.

Ľuďom z celého sveta zachutila obľúbená polievka našich starých mám. Zaradili ju na prestížny rebríček

Mária Bartalos našla šťastie pri Adriánovi.

Na vlastné deti teraz zabudnite, vravela jej lekárka. Mária Bartalos si po zázrak išla do Svätej zeme

SLEDUJE NÁS 207 587 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Toto si nikdy neoblečiem, hovorila si kedysi. Soňa Müllerová je vďaka jednej rade vždy trendy a štýlová

— Foto: Instagram - @muller.sona

V skrini vraj ukrýva aj kúsky, ktoré majú vyše 20 rokov.

Na čo by si iné ženy možno netrúfli, to ona vezme ako výzvu a bez váhania oblečie, skombinuje a rozžiari sa tak, že aj tí najväčší kritici ostanú úplne bez slov. Soňa Müllerová má po šesťdesiatke, no stále je štýlová a svojimi outfitmi inšpiruje dámy nielen v jej veku. Ak by ste si ale mysleli, že obľúbená moderátorka bezhlavo nakupuje a má doma stovky kusov nového oblečenia, ste na omyle. V móde sa drží jasného pravidla, vďaka ktorému jej to už roky svedčí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Vek praje móde

„Moje milé súputníčky 60 plus, bilancujem vlastné outfity minulého roka... Chcela som sem dať zopár pekných fotiek, ale neviem vybrať, tak nakoniec je ich toľko, že to bude aj na tri posty. Myslím najmä na tie z vás, ktoré mi hovoríte a píšete, že vy by ste si to tiež aj obliekli, ale v ‚tomto veku‘ už nemáte odvahu. Inak ‚tento vek‘ praje móde, lebo ‚tento vek‘ je dokonalá sloboda, pretože viete, čo vám svedčí, a je vám jedno, čo si kto myslí,“ uviedla na sociálnych sieťach Soňa Müllerová, ktorá sa sama necíti ako módna ikona. Len sa vraj rada pekne oblieka.

Soňa Müllerová v súčasnosti a v roku 2002.
Prečítajte si tiež: Radili jej, aby si dopriala chlapa. Soňa Müllerová bola po rozvode sama 17 rokov, zmenila to jediná vec

Rada nosím efektné originálne kúsky, ale v každodennom obliekaní nad všetkým zvíťazí jednoduchosť. Jednoduchosť ako vyššia forma zložitosti,“ vysvetlila moderátorka, ktorá si kedysi hovorila, že si by na seba nikdy nedala kvietkované šaty či módne očné tiene, no dnes je všetko inak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Rada Vivienne Westwood

Všetko závisí od kontextu. Kedysi som hovorila, že by som si nedala módne tiene alebo kvietkované šaty, a teraz už kvietkované šaty nosím a dám si modré linky. Naozaj záleží od situácie a od kontextu, ako sa cítim, čo mám, všetko sa dá so všetkým kombinovať,“ pokračuje Soňa, ktorá sa už roky riadi heslom ikonickej módnej návrhárky Vivienne Westwood.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.