Toto si nikdy neoblečiem, hovorila si kedysi. Soňa Müllerová je vďaka jednej rade vždy trendy a štýlová
V skrini vraj ukrýva aj kúsky, ktoré majú vyše 20 rokov.
Na čo by si iné ženy možno netrúfli, to ona vezme ako výzvu a bez váhania oblečie, skombinuje a rozžiari sa tak, že aj tí najväčší kritici ostanú úplne bez slov. Soňa Müllerová má po šesťdesiatke, no stále je štýlová a svojimi outfitmi inšpiruje dámy nielen v jej veku. Ak by ste si ale mysleli, že obľúbená moderátorka bezhlavo nakupuje a má doma stovky kusov nového oblečenia, ste na omyle. V móde sa drží jasného pravidla, vďaka ktorému jej to už roky svedčí.
Vek praje móde
„Moje milé súputníčky 60 plus, bilancujem vlastné outfity minulého roka... Chcela som sem dať zopár pekných fotiek, ale neviem vybrať, tak nakoniec je ich toľko, že to bude aj na tri posty. Myslím najmä na tie z vás, ktoré mi hovoríte a píšete, že vy by ste si to tiež aj obliekli, ale v ‚tomto veku‘ už nemáte odvahu. Inak ‚tento vek‘ praje móde, lebo ‚tento vek‘ je dokonalá sloboda, pretože viete, čo vám svedčí, a je vám jedno, čo si kto myslí,“ uviedla na sociálnych sieťach Soňa Müllerová, ktorá sa sama necíti ako módna ikona. Len sa vraj rada pekne oblieka.
„Rada nosím efektné originálne kúsky, ale v každodennom obliekaní nad všetkým zvíťazí jednoduchosť. Jednoduchosť ako vyššia forma zložitosti,“ vysvetlila moderátorka, ktorá si kedysi hovorila, že si by na seba nikdy nedala kvietkované šaty či módne očné tiene, no dnes je všetko inak.
Rada Vivienne Westwood
„Všetko závisí od kontextu. Kedysi som hovorila, že by som si nedala módne tiene alebo kvietkované šaty, a teraz už kvietkované šaty nosím a dám si modré linky. Naozaj záleží od situácie a od kontextu, ako sa cítim, čo mám, všetko sa dá so všetkým kombinovať,“ pokračuje Soňa, ktorá sa už roky riadi heslom ikonickej módnej návrhárky Vivienne Westwood.