Synčekovi o sebe plánuje povedať celú pravdu. Dušan Cinkota vie, že vo svojej podstate je dobrý
Najlepší vzor mal herec vo svojom vlastnom otcovi.
Keď pred siedmimi rokmi vyšiel s igelitkami v ruke z brány väznice a pýtali sa ho, čo mu chýba najviac, odpovedal jasne: „Rodina.“ Dušan Cinkota si za mrežami odsedel šesť rokov a domov sa tešil nielen na manželku Zuzku, ale aj na syna, ktorý sa mal narodiť len pár mesiacov po jeho prepustení. Oleg má dnes šesť rokov a hoci je malý, obľúbený herec vie, že príde čas, keď sa ho bude pýtať na jeho minulosť. Ako teraz prezradil pre Topky, je odhodlaný povedať mu pravdu.
Podstata duše je dobrá
Po návrate z väzenia si Dušan Cinkota kládol otázky, ako uživí rodinu a či bude schopný vrátiť sa k herectvu. Ako povedal kedysi pre Život, bol by ochotný urobiť všetko – musel by. Nakoniec sa ale opäť vrátil na televízne obrazovky aj na dosky milovaných divadiel a hoci si svoj trest už odpykal, hovorí, že stále je čo napravovať.
„Ak je niekto zlý, mal by sa zmeniť k lepšiemu. Ja som tiež urobil chyby, ktoré som chcel opraviť a chcel som sa zmeniť k lepšiemu. Verím tomu, že podstata mojej duše je dobrá, tak na tom staviam ďalej,“ prezradil Cinky a priznal, že obdobie, ktoré strávil za mrežami, bolo lakmusovým papierikom jeho priateľstiev. Mnohí kamaráti sa mu otočili chrbtom a spálili mosty, tí praví ale ostali a aj dnes tvoria jadro jeho života. Tú najväčšiu motiváciu mu však dal syn Oleg, pre ktorého chce byť tým najlepším otcom.
Otec, ktorý neklame
„Ja som mal dobrého otca a myslím, že tento vzor by som mal nasledovať. Môj otec neklamal, snažil sa ma učiť, aby som ani ja neklamal. Cesta je cieľ a každý má čo zlepšovať vo svojom živote, neustále... Takže to prajem sebe, svojmu synovi, aj našej spoločnosti,“ vysvetlil Dušan Cinkota, ktorý je odhodlaný povedať svojmu synovi pravdu aj o svojej minulosti a už vie aj to, ako mu vysvetlí svoj pobyt vo väzení.