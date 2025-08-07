Bola mu oporou, keď prišiel o mladšieho brata. Gregor Hološka má pri svojej Mirke 20 rokov vyhraté
Partnerka si zvykla aj na jeho neurotickú povahu.
„Vesmír vám ponúka jedno obrovské menu a je na nás, čo si vyberieme,“ vraví Gregor Hološka, ktorého všetci poznajú ako spokojného a veselého rodáka zo záhorskej Jablonice. Málokto tuší, že obľúbený herec vie byť poriadnym neurotikom a že v živote prežil aj neľahké skúšky. V rodine zažili niekoľko tragédií, ktoré zvládol prekonať nielen vďaka rodičom, ale aj partnerke Mirke, s ktorou sú spolu vyše 20 rokov.
Strata mladšieho brata
Človek sa ocitne na zemi s nejakým genofondom, vyrastá v istom prostredí a to podľa Gregora Hološku veľa vecí určuje. On je napríklad dušou aj telom hrdým Záhorákom, dedinským chlapcom a prekvapivo aj introvertom. „Ja mám rodičov, ktorí sú mimoriadne citliví ľudia, introverti a to som zdedil po nich. Je to vlastnosť, ktorá umožňuje vnímať veľmi pozorne okolie, ktoré býva všelijaké, nie dobré ani zlé, ale rozmanité,“ hovoril v relácii Hosť Panorámy.
Obrovský vplyv na Gregora mala jeho rodina – dedko, ktorý bol ochotníckym hercom a ktorý dostal ponuku účinkovať v Slovenskom národnom divadle. Podmienkou však bolo, aby si doniesol kostým, čo si ako otec 12 detí nemohol finančne dovoliť. Umenie sa napriek ťažkému životu v ich rodine šírilo – Gregorov otec Ľudovít je výnimočný výtvarník, sestra maliarka a brat Šimon bol talentovaným sochárom. O toho však prišli v roku 2017, keď mal len 29 rokov.
Smútok a rany
„To sú také momenty, keď sa človek drží práce ako kŕč, aby s istým vyrovnaním všetko vydržal. Vymaľovať sa z tých smútkov alebo rán je veľmi ťažké,“ spomínal v rozhovore pre TA3 Gregorov otec Ľudovít, ktorý prišiel v živote nielen o syna, ale aj o brata, ktorého v roku 1952 zabila mína. O 16 rokov neskôr zrazil autobus jeho mladšiu sestru, keď išla na zápis do tretieho ročníka na vysokú školu.
Gregor priznal, že jeho otec má v sebe veľmi veľa pokory, pokoja, miloty a to dalo všetkým v rodine zázemie, vďaka ktorému zvládli aj ťažké časy. Obľúbenému hercovi bola oporou aj Mirka, ktorú spoznal ešte na gymnáziu.