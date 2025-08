Vyzerám ako tvrďas, ale som citlivý alfa samec. Jason Momoa ukazuje, že správny chlap nemusí byť grobian

Postavou je ako skala a tí, ktorí sa s ním stretli, uznali, že ešte aj vonia po dobrodružstve. Jason Momoa je nepochybne akčnou hviezdou, hral mimozemšťana, barbara, vojvodcu, majstra meča aj superhrdinu, no podarilo sa mu ešte niečo mimoriadnejšie – spája hypermaskulinitu s prekvapujúcou nežnosťou. V rozhovore pre New York Times otvorene priznal, že od typického „mača“ má ďaleko.

Ostrihaj sa

Jasona vychovávala slobodná matka, umelkyňa, uprostred kukuričných polí v americkej Iowe, kde nikdy nesníval o tom, že by bol raz hercom. Zmenilo sa to, keď sa ako 19-ročný presťahoval za otcom na rodný Havaj a práve v momente, keď skladal košele v surfovom obchode, sa dozvedel, že hľadajú hercov do havajskej verzie Baywatch. Napriek prázdnemu životopisu si Jasona najali a ešte aj dnes ho môžete nájsť v starých epizódach, ako beží po piesku. „Zamiloval som sa do toho. Hovoril som si – bože, môžem študovať život, môžem byť čímkoľvek,“ spomínal pre New York Times na časy, keď sa zamiloval do herectva.

Keď havajský Baywatch skončil, Momoa ostal bez práce a stretnúť sa s ním nechceli agentúry ani väčšina kastingových režisérov. Niektorí mu radili, aby si ostrihal vlasy, no namiesto toho si ich nechal zapliesť do dredov a venoval sa horolezectvu. „Viac ako 10 rokov som strávil presviedčaním Hollywoodu, že tam patrím,“ priznal Momoa, ktorému najväčšiu slávu priniesol moment, keď mu filmári do rúk vložili trojzubec Aquamana. „Ak to zlyhá, som v prdeli,“ myslel si vtedy. Ale nezlyhal. Aquaman zarobil viac ako miliardu dolárov a upevnil hercovu povesť silného dobráka.

Citlivý alfa samec

„To, čo z neho robí zaujímavého herca, je jeho obrovské srdce a empatia – všetko v tele trójskeho boha,“ priznala herečka Emilia Clarke a jej slová potvrdila aj hercova 18-ročná dcéra Lola. „Je ako plyšový medveď. Plyšový medveď z jaskyne,“ zasmiala sa. Sám Momoa o sebe hovorí ako o „citlivom afla samcovi“.