Je pre ňu skalou a najlepšou priateľkou. Sestra Kristíny Svarinskej sa v ČR živí netradičným povolaním
Nie sme v dennodennom kontakte, ale vieme o sebe a podporujeme sa, hovorí o svojich najbližších Kristína.
Zverejnila zábery s najbližšou osobou jej života. Herečka Kristína Svarinská, známa z mnohých televíznych a filmových projektov, doteraz verejne hovorila len o mame, o ktorú pred rokmi tragicky prišla. Teraz sa rozhodla ukázať ďalšiu významnú časť svojho súkromia – sestru, o ktorej len málokto vie, a pritom je pre obľúbenú interpretku taká dôležitá. A ňou sa zoznam herečke blízkych osôb zďaleka nekončí.
Moja skala a najlepšia priateľka
„Si moja skala, moja najlepšia priateľka. Ľúbim ťa až na mesiac a späť. Si najväčšie slnko a všetci sme požehnaní, že ťa máme v našich životoch,“ napísala Kristína k fotografiám, ktoré len nedávno zverejnila vo svojom príbehu na sociálnej sieti. Staršej sestre Petre chcela srdečnými vyznaniami urobiť radosť k narodeninám.
Málokto to tuší, ale Petra sa pohybuje vo veľmi podobnom prostredí ako jej slávnejšia sestra. Už pred rokmi si totiž založila v Prahe kastingovú a neskôr i hereckú agentúru, ktorá dnes zastupuje desiatky známych mien.
„Herecký agent je v našej zemi pomerne mladá profesia. Ja sa jej venujem zhruba od roku 2008, keď ma herci a herečky začali ako kastingovú režisérku oslovovať s pomocou pri riešení zmlúv, záväzkov a komunikácie honoráru s producentom. Od tej doby sa moja agentúra Reset Actors rozšírila a dnes zastupujem približne 60 českých a slovenských hercov,“ vysvetlila v rozhovore pre portál diva.sk Petra, do ktorej portfólia dnes patria i také zvučné mená ako Táňa Pauhofová, Vica Kerekes, Milan Ondrík, Judit Pecháček, Zuzana Mauréry, Alexander Bárta a, samozrejme, aj jej sestra Kristína, s ktorou sú takmer v každodennom kontakte a často sa navštevujú. „Keď točí v Prahe, tak býva u nás, momentálne je však vyťažená Dunajom, tak je viac na Slovensku,“ ozrejmila Petra.
Brat Michal
Ňou sa však výpočet Kristíniných súrodencov ani zďaleka nekončí. Herečka má totiž okrem sestry ešte aj brata.