Je pre ňu skalou a najlepšou priateľkou. Sestra Kristíny Svarinskej sa v ČR živí netradičným povolaním
Dobré noviny
Je pre ňu skalou a najlepšou priateľkou. Sestra Kristíny Svarinskej sa v ČR živí netradičným povolaním
Je pre ňu skalou a najlepšou priateľkou. Sestra Kristíny Svarinskej sa v ČR živí netradičným povolaním

— Foto: reprofoto @kristina.svarinska

Nie sme v dennodennom kontakte, ale vieme o sebe a podporujeme sa, hovorí o svojich najbližších Kristína.

Zverejnila zábery s najbližšou osobou jej života. Herečka Kristína Svarinská, známa z mnohých televíznych a filmových projektov, doteraz verejne hovorila len o mame, o ktorú pred rokmi tragicky prišla. Teraz sa rozhodla ukázať ďalšiu významnú časť svojho súkromia – sestru, o ktorej len málokto vie, a pritom je pre obľúbenú interpretku taká dôležitá. A ňou sa zoznam herečke blízkych osôb zďaleka nekončí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Svarinská (@kristina.svarinska)

Moja skala a najlepšia priateľka

„Si moja skala, moja najlepšia priateľka. Ľúbim ťa až na mesiac a späť. Si najväčšie slnko a všetci sme požehnaní, že ťa máme v našich životoch,“ napísala Kristína k fotografiám, ktoré len nedávno zverejnila vo svojom príbehu na sociálnej sieti. Staršej sestre Petre chcela srdečnými vyznaniami urobiť radosť k narodeninám.

Foto: Instagram @kristina.svarinska

Málokto to tuší, ale Petra sa pohybuje vo veľmi podobnom prostredí ako jej slávnejšia sestra. Už pred rokmi si totiž založila v Prahe kastingovú a neskôr i hereckú agentúru, ktorá dnes zastupuje desiatky známych mien. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=957165949753652&set=pb.100063807660111.-2207520000&type=3

„Herecký agent je v našej zemi pomerne mladá profesia. Ja sa jej venujem zhruba od roku 2008, keď ma herci a herečky začali ako kastingovú režisérku oslovovať s pomocou pri riešení zmlúv, záväzkov a komunikácie honoráru s producentom. Od tej doby sa moja agentúra Reset Actors rozšírila a dnes zastupujem približne 60 českých a slovenských hercov,“ vysvetlila v rozhovore pre portál diva.sk Petra, do ktorej portfólia dnes patria i také zvučné mená ako Táňa Pauhofová, Vica Kerekes, Milan Ondrík, Judit Pecháček, Zuzana Mauréry, Alexander Bárta a, samozrejme, aj jej sestra Kristína, s ktorou sú takmer v každodennom kontakte a často sa navštevujú. „Keď točí v Prahe, tak býva u nás, momentálne je však vyťažená Dunajom, tak je viac na Slovensku,“ ozrejmila Petra. 

Kristína Svarinská a Eva Holubová.
Prečítajte si tiež: Abstinovať na Slovensku nie je ľahké. Kristína Svarinská má vzor v kolegyni, ktorá pila ako pred popravou

Brat Michal

Ňou sa však výpočet Kristíniných súrodencov ani zďaleka nekončí. Herečka má totiž okrem sestry ešte aj brata.

