Verí, že sa dožije 120 rokov. Taliansky expert na dlhovekosť svojim pacientom radí robiť štyri veci
Nejde o to „žiť večne“, ale žiť dlho bez chorôb a s dobrou kvalitou života.
Už 36 rokov sa uznávaný taliansko-americký biochemik a gerontológ Valter Longo venuje oblasti starnutia, dlhovekosti a prevencie chorôb pomocou stravy. Pred 20 rokmi sa vrátil do Talianska, kde vyrastal, aby pochopil, prečo regióny ako Sardínia patria medzi tie, kde sa ľudia dožívajú najdlhšieho života. Expert, ktorý študuje životný štýl storočných ľudí v rôznych kultúrach, tvrdí, že genetika určuje približne 25 percent našej dlhovekosti a zvyšok ovplyvníme našim životným štýlom. On sám má v pláne dožiť sa 120 rokov a robí pre to štyri veci.
Ako sa dožiť 120 rokov
Longo tvrdí, že ľudské telo má biologickú kapacitu dožiť sa 110–120 rokov a túto hranicu nazýva „optimálnym životným rozpätím“. Expert zdôrazňuje, že nejde o to „žiť večne“, ale žiť dlho bez chorôb a s dobrou kvalitou života.
„Robím všetko, čo kážem. Neviem, či to robím dokonale, ale určite si myslím, že je dobré aspoň sa o to snažiť,“ uviedol pre CNBC Make It biochemik, ktorý chce, aby ľudia neprežívali posledné roky života v bolestiach a chorobách, ale zostali aktívni a zdraví čo najdlhšie. „Rád by som sa dožil 120 rokov, ale nech už dosiahnem akýkoľvek vek, je to v poriadku,“ uznal Longo, ktorý uviedol štyri hlavné návyky pre dlhovekosť a tie odporúča aj svojim pacientom.
4. Dbajte na kvalitný spánok a duševnú pohodu
„Je veľmi dôležité dobre spať,“ upozornil Longo. Aj keď nie je odborník na spánkovú medicínu, zdôrazňuje význam kvalitného spánku pre celkové zdravie.
Odporúčania:
- chodiť spať a vstávať každý deň v rovnakom čase
- mať večernú rutinu, ktorá vám pomôže sa uvoľniť
- ak si radi zdriemnete, robte to pred 14:00 a iba na 20–30 minút
- udržiavať teplotu spálne medzi 15–20 °C
Longo zároveň dodal, že kľúčom k dlhovekosti je aj pozitívne duševné nastavenie. Odkazuje na experta na šťastie Arthura C. Brooksa, ktorý odporúča pristupovať k šťastiu ako k investičnému portfóliu a sústrediť sa na štyri oblasti: viera, rodina, priatelia a zmysluplná práca. „Žiadna z týchto vecí sama o sebe šťastie neprinesie. Navzájom sa však dopĺňajú a existujú v harmónii,“ dodal.