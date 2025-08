Má pripeknú priateľku, musel so sebou niečo spraviť. Richard Genzer je na nespoznanie, schudol a nechľastá

Český herec a zabávač sa rozhodol, že zatočí so svojimi kilami.

Hoci nikdy nebol vyslovene obézny, nejaké to kilo navyše by sa na jeho tele predsa len našlo. S tým je však nadobro koniec. Richard Genzer, ktorého si televízni diváci spájajú napríklad aj s obľúbeným zábavným programom Partička, sa totiž rozhodol, že zabojuje a váha pôjde dole. Dôvodom vraj podľa jeho slov nie je len túžba po vlastnej zmene a krajšom vzhľade, ale aj partnerka. Prezradil to v rozhovore pre portály super.cz a Blesk.cz.

Schudol a obmedzil alkohol

Richard Genzer nepatrí k mužom, ktorých ľahko prehliadnete, skôr naopak. Môže za to nielen jeho hustá čierna hriva, ale donedávna aj robustná postava.

So svojou nadváhou sa však český herec a zabávač rozhodol zatočiť a podstúpil tak výraznú premenu. Schudol a obmedzil aj konzumáciu alkoholu, ktorý priberaniu pre množstvo kalórií napomáha.

Je pekná, tak aj ja musím nejako vyzerať

Svoju štíhlejšiu postavu predviedol na nedávnej tlačovej konferencii Televízie Prima, na ktorej pôsobil vyrovnaným dojmom. A bolo očividné, že je so svojím novým zovňajškom spokojný.

Ako prezradil, za jeho premenou vraj nie je len túžba cítiť sa lepšie, ale aj jeho partnerka, s ktorou tvorí pár už vyše roka.

„Mám skvelú priateľku a som s ňou rád doma. Práve kvôli nej som sa rozhodol schudnúť a obmedziť alkohol. Niežeby som prestal piť, ale už nechľastám,“ prezradil český zabávač pre Blesk. Zároveň dodal, že sa rozhodol sám kvôli sebe, aby mu bolo lepšie. „Je mi fajn. A tiež kvôli priateľke. Keď je pekná, musím tiež nejako vyzerať,“ uviedol ďalej pre super.cz s tým, že si už dokonca kúpil džínsy o dve čísla menšie.