Smial sa jej, že Slovensko je ako Uruguaj. Jana Kolesárová spoznala Alejandra, keď to absolútne nečakala

Sotva dokončila herectvo na vysokej škole a odišla do Ameriky, kde sa zamilovala a kariéru nechala za sebou. Keď sa Jana Kolesárová po rokoch vrátila s ročným synom domov, aby navštívila rodičov, jej život zmenili obyčajné tri dni. Dnes patrí medzi naše úspešné herečky a svoje dni delí medzi tri krajiny - USA, Česko a rodné Slovensko, ktoré stihol navštíviť aj jej partner Alejandro. Hudobníka z Uruguaja stretla po rozvode, keď to najmenej čakala.

Láska z Hollywoodu

Rodená Košičanka začala so štúdiom herectva na konzervatóriu, kde vraj išla viac-menej zo zvedavosti, no prijali ju. Tam si ju pod svoje krídla zobrala herečka Táňa Radeva, ktorá v nej prebudila herecké túžby a ambície. Tie ju nakoniec dostali až na Vysokú školu múzických umení. „Ročníkovou mamou“ Jany Kolesárovej bola Zuzana Kronerová, s ktorou mali všetci v ročníku veľmi blízky vzťah. „Je to majster svojho umenia. U nás už žijúca legenda,“ povedala v rozhovore pre Pravdu Kolesárová, ktorá mala našliapnuté na obrovskú kariéru, až kým ako 22-ročná neurobila jedno rozhodnutie.

S kolegyňou Danicou Jurčovou sa rozhodli, že skúsia žiť dva mesiace v Amerike. „Išli sme s Jankou do Prahy na konkurz a stretli sme tam Američana Dana Reeda, s ktorým som potom nakrútila reklamu na ovocný jogurt, a ten nás do Ameriky pozval. Povedal, že môžeme bývať u neho v Los Angeles a že nám vybaví aj nejakú brigádu,“ spomínala v minulosti pre Pravdu Danica Jurčová. Kým ona sa domov spoza veľkej mláky vrátila, Jana Kolesárová spoznala Bryana, rozhodla sa vydať a začala nový život v Los Angeles.

Cítila sa ako ročné dieťa

„Pochopila som, že do toho musím ísť, lebo by som sa zbláznila,“ vravela herečka a priznala, že sa ocitla v šialenej zamilovanosti, ktorá ju úplne odrezala od reality. Bola vraj impulzívna, iracionálna a po uši zaľúbená. „Zablokovala som všetky zmysly, uzavrela som sa do seba,“ popisovala momenty, ktoré úplne zmenili trajektóriu jej života. Vtedy ani len netušila, že raz si zahrá po boku Jodie Foster či Leonarda DiCapria.