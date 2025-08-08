Sedia vedľa seba, ale sú si na míle vzdialení. Fotograf ukázal realitu dnešných vzťahov, z ktorej mrazí - Dobré noviny
Sedia vedľa seba, ale sú si na míle vzdialení. Fotograf ukázal realitu dnešných vzťahov, z ktorej mrazí
Sedia vedľa seba, ale sú si na míle vzdialení. Fotograf ukázal realitu dnešných vzťahov, z ktorej mrazí

Fotografie Erica Pickersgilla.
Fotografie Erica Pickersgilla. — Foto: Instagram/ericpickersgill

Svojimi fotografiami mnohým otvoril oči.

Vidíme to všade okolo seba - hlavy sklonené nad telefónmi a pohľady upreté k malým svietiacim obrazovkám. Nielen vo vlaku, autobuse alebo na zastávke, ale aj doma, či na rodinnej oslave, kde sa zišli všetci blízki. Keď si to začal poriadne všímať jeden známy umelec, nezostal ticho a projektom, ktorý na túto tému vytvoril, mnohým otvoril oči.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eric Pickersgill (@ericpickersgill)

„Myslím, že existuje mnoho dôvodov na to, aby sme tie telefóny používali a nechcem nikoho súdiť, no toto dielo drasticky zmenilo aj môj vlastný vzťah k mobilu,“ vysvetlil World Economic Forum fotograf Eric Pickersgill, ktorý prišiel s neobyčajným nápadom. Po návšteve jednej kaviarne, kde pri stole uvidel rodinu s tvárami zaborenými do telefónov, sa rozhodol zachytiť, ako by naše vzťahy vyzerali bez smartfónov.

Prázdne pohľady do dlaní, v ktorých už nič nie je, deti upínajúce pohľad na svojich zamyslených rodičov, páry, ktoré síce ležia vedľa seba, no mysľami sú si vzdialenejšie ako kedykoľvek predtým. Aj takáto je realita mnohých ľudí a nadaný fotograf ju dokázal pretaviť do umeleckého diela, ktoré doslova vyráža dych.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

