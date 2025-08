Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

„Noviny mu nechaj, ale knihu už potrebovať nebude.“ Túto vetu si Boris Filan zapamätal navždy. Počul ju v nemocnici, kam deň čo deň chodil navštevovať svojho priateľa Karola Duchoňa. Spevák mal len 35 rokov, no jeho telo už nezvládalo boj s chorobou, o ktorej sa hovorilo len pošepky. Žlté bielka, zavodňovanie, zhoršený zrak... Cirhóza pečene už vtedy ticho písala posledné riadky jeho príbehu – len málokto si to však pripúšťal a najmenej tomu verila jeho druhá manželka Alenka. Hoci je v novom filme Duchoň o nej len veľmi drobná zmienka, bola to práve ona, kto poznal spevákove slabosti a aj tak sa rozhodla vidieť v ňom to, čo prehliadali mnohí: citlivého, dobrosrdečného muža, ktorý túžil po láske a domove viac, než po potlesku. Toto nie je len príbeh o sláve, alkohole a predčasnom konci. Je to najmä príbeh ženy, ktorá milovala až do konca.

Kľakol si a nevedel vstať

Keď sa Karol Duchoň rozviedol s prvou manželkou Elenkou, mnohí boli v šoku. Manželia spolu síce žili roky ako na hojdačke, raz hore, raz dole, no zdalo sa, že spolu prekonajú všetko.

„Karol sa spočiatku zastrájal, že na rozvod nepristúpi, on sa rozvádzať predsa nechce. Na prvé pojednávanie prišiel, na druhé už nie, no aj tak nás rozviedli,“ spomínala v knihe Posledný bohém Elena, ktorá mala na rozvod so spevákom množstvo dôvodov. Na začiatku manželke sľuboval, že nikdy nebude ako jeho otec, nedá sa na alkohol a bude „poslúchať“, no realita bola iná. Doma vypil denne liter hanáckej vodky, rád hýril, hral karty a nerobilo mu problém za jeden večer prehrať aj 200-tisíc korún.

„I keď už ku koncu mával na koncertoch vypité, stále spieval čisto a dobre. Raz, keď spieval ženám Darujem vám..., kľakol si a nevedel vstať. Keďže to však bola posledná pieseň, nejako sa to napokon uhralo a kolegovia z kapely ho zdvihli, akože – už choď, je koniec... Vtedy som mu strašne vynadala,“ spomínala v knihe Marcela Laiferová, ktorá bola svedkom, ako sa z talentovaného speváka pomaly stával závislý človek. „Keď sa s ním prvá žena Elena napokon rozviedla, bol úprimne nešťastný,“ priznávala. Elena po rokoch vysvetľovala, že sa s manželom nerozviedli v zlom.

Len 10 dní po rozvode

„Po rozvode k nám Karol, ku mne a k dcére, chodieval naďalej. Presviedčal ma, aby som sa k nemu vrátila, hoci sa po zrušení nášho manželstvo stihol veľmi rýchlo ženiť, čo ma pripúšťam, prekvapilo. Nečakala som to,“ priznávala Elena, ktorá si nakoniec so spevákovou druhou manželkou vymenila byty.