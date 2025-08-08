Deti sa ho boja a dospelí len tak fotia. Zdeňka, ktorý takmer uhorel v aute, zachránil anjel bez krídel - Dobré noviny
Deti sa ho boja a dospelí len tak fotia. Zdeňka, ktorý takmer uhorel v aute, zachránil anjel bez krídel
Deti sa ho boja a dospelí len tak fotia. Zdeňka, ktorý takmer uhorel v aute, zachránil anjel bez krídel

Skúšal som aj alkohol, ale rýchlo som zistil, že ten nič nerieši, priznáva.

Keď sa Zdeněk Borovský v januári 2023 prebral z umelého spánku, zistil, že jeho život už nikdy nebude ako predtým. A to ani z polovice. „Prečo ja?“ pýtal sa po tragickej nehode, ktorá navždy zmenila jeho tvár aj dušu. Muž, ktorý prežil popáleniny na štvrtine tela a dlhý pobyt v nemocnici, sa vyrovnával s pohľadmi okolia aj stratou identity. Dnes predsa hovorí o šťastí.

Netušili, že je dnu

„Zastavil som autom pri našej krčme. Chcel som sa občerstviť a že domov pôjdem peši. Keď som ale prišiel k nášmu domu, zistil som, že pri sebe nemám kľúče, tak som sa vrátil späť do auta. Bola zima, chcel som si aspoň na chvíľu oddýchnuť. Naštartoval som auto a to, čo sa stalo potom, už asi nikdy nezistím,“ priznal v relácii Bez hanby 49-ročný Zdeněk. Naštartované auto, v ktorom zaspal, v jednu chvíľu zachvátil oheň. „Vraj to bolo samovznietenie od elektrickej inštalácie,“ popísal osudný januárový večer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Hasiči si najskôr mysleli, že horí iba to auto. Netušili, že som dnu, pretože to bol už obrovský oheň. Keď to uhasili, zistili, že tam ležím,“ spomínal otec troch dcér, ktorý utrpel vážne popáleniny na 27 percentách tela – prevažne na tvári, rukách a nohách. Lekári mu v ten moment dávali veľmi nízke šance na prežitie.

„Prešiel som si hrozným peklom. Verím, že ma zachránila chuť do života, ktorá bola silnejšia než smrť,“ zveril sa Zdeněk pre Blesk. Mesiac strávil v umelom spánku a keď sa po mesiacoch v nemocnici nakoniec vrátil domov, nič už nebolo ako predtým. Musel svoj život prispôsobiť tomu, že má doživotné následky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deti sa báli a dospelí fotili

Pred nehodou viedol Zdeněk bežný a pomerne spokojný život – bol otcom troch dcér, hrával futbal, hokej, plával, jazdil na bicykli a pracoval ako šofér autobusu. Ani k jednej z týchto činnosti sa ale vrátiť nemohol. Za dva roky absolvoval 57 operácií a otvorene priznával, že najťažšie boli začiatky, kedy si na svoju novú tvár musel zvyknúť nielen on sám, ale aj jeho okolie. „Stretávam sa s tým, že sa ma deti boja a dospelí si ma chcú fotiť,“ priznal so smútkom v hlase Zdeněk, ktorý v istom čase myslel na to najhoršie.

