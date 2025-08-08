Nemusíme byť vydaté ani matky, aby sme boli úplné. Slávne ženy, ktoré sa rozhodli pre život bez partnera - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nemusíme byť vydaté ani matky, aby sme boli úplné. Slávne ženy, ktoré sa rozhodli pre život bez partnera
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Pavol Rýpal.

V liste písal, že iné východisko nenašiel. Prípad Paľa Rýpala po 17 rokoch možno konečne vyriešia

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Hádanka.

Aby som potratila, skákala som zo skrine, povedala jej mama. Citlivá dievčina rodičom už nič nevyčíta

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Jana Kolesárová s rodinou.

Smial sa jej, že Slovensko je ako Uruguaj. Jana Kolesárová spoznala Alejandra, keď to absolútne nečakala

Jana Kolesárová s rodinou.

Smial sa jej, že Slovensko je ako Uruguaj. Jana Kolesárová spoznala Alejandra, keď to absolútne nečakala

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Hádanka.

Aby som potratila, skákala som zo skrine, povedala jej mama. Citlivá dievčina rodičom už nič nevyčíta

Veď tam máte nádor ako krava, šokoval ju zubár. Letuška Zuzka na ceste za zdravím našla recept na šťastie

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Napísala Phoebe z Priateľov, že ju dabuje, no dopadlo to neslávne. Bibiana Ondrejková sa už hlasom nechváli

Zuzana Vačková / Ilustračná fotografia

Dnes by to už nejedla. Zuzana Vačková po zhubnom nádore na čreve vie, čo by v živote robila inak

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Fajčila, pila a ani nevedela, či ju frajer skutočne chce. Emu Müller zmenil až pobyt v strede ničoho

Ilustračná fotografia.

Ľuďom z celého sveta zachutila obľúbená polievka našich starých mám. Zaradili ju na prestížny rebríček

SLEDUJE NÁS 207 590 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nemusíme byť vydaté ani matky, aby sme boli úplné. Slávne ženy, ktoré sa rozhodli pre život bez partnera

Vľavo Diane Keaton.
Vľavo Diane Keaton. — Foto: Wikimedia Commons, Ruven Afanador, Freepik.com, freepik

Jedna z nich prestala randiť pred 35 rokmi.

Žijeme vo svete stereotypov, kde nám spoločnosť pravidelne vnucuje predstavy o tom, ako správne žiť. Nezadaní ľudia sa často musia vyrovnávať s netaktnými otázkami, prečo sa rozhodli žiť bez partnera. Hrdinky nášho článku však na vlastnom príklade dokázali, že single život nemusí byť len smutná náhoda, ale i vedomá voľba, ktorá ich v skutočnosti robí šťastnými.

Vpravo speváčka Dara Rolins.
Prečítajte si tiež: Čo sú slávne ženy ochotné urobiť pre vysnívaný vzhľad? Za kľúčové považujú veci, ktoré sú zadarmo

5. Diane Keaton

Slávna hollywoodska hviezda prestala randiť pred vyše tromi desaťročiami. Keď sa jej opýtali prečo, celebrita pokojne vysvetlila, že jej pozornosť mužov nechýba, pretože má veľa mužských priateľov a ani zďaleka nepotrebuje milostný záujem. Diane nebola nikdy vydatá, ale nikdy si ani nemyslela, že je to problém. Herečka totiž verí, že vzťahový status človeka nedefinuje. „Pamätám si, keď som bola mladá, úprimne som nejakým smiešnym spôsobom verila, že je to o tom, že si nájdeš niekoho, s kým budeš žiť až do smrti. Nemyslím si, že to, že nie som vydatá, mi znehodnotilo život. Ten mýtus o starej panne je nezmysel,“ uviedla v jednom z rozhovorov.

Foto: Wikimedia Commons, Firooz Zahedi

4. Charlize Theron

Ani oscarová herečka Charlize Theron nebola na rande už niekoľko rokov. Má totiž podľa vlastných slov v živote iné priority. Sama vraj nemá nič proti tomu, aby jej napríklad priatelia dohodili nejakého partnera, ale vzťah nehľadá. „Môžem úprimne povedať, že sa necítim osamelá. Stále idem na plné obrátky. Myslím si len, že mám jasne stanovené priority, byť rodičom znamená veľa práce,“ priznala ešte v minulosti pre médiá.

Foto: Wikimedia Commons, Gage Skidmore

3. Sharon Stone

Počas svojho účinkovania v relácii The Drew Barrymore Show v roku 2020 slávna herečka vysvetlila, prečo sa od rozvodu s novinárom Philom Bronsteinom v roku 2004 sústredila predovšetkým na vzťahy s priateľmi a rodinou namiesto tých romantických. „Skončila som s randením. Mám toho dosť,“ povedala herečka a dodala: „Ľudia mi pripadajú neúprimní a nestoja za môj čas. Viac si užívam čas osamote a chvíle s deťmi a priateľmi,“ vysvetlila.

Foto: Wikimedia Commons, Gage Skidmore

Hviezda filmu Základný inštinkt je tiež názoru, že muži a ženy nie sú aktuálne vo vzťahoch na tom istom mieste. „Mám naozaj dobrých mužských priateľov, ale mám pocit, že pokiaľ ide o emocionálnu zrelosť vo vzťahoch, muži a ženy sú v rôznych pozíciách,“ myslí si umelkyňa.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.