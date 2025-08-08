Nemusíme byť vydaté ani matky, aby sme boli úplné. Slávne ženy, ktoré sa rozhodli pre život bez partnera
Jedna z nich prestala randiť pred 35 rokmi.
Žijeme vo svete stereotypov, kde nám spoločnosť pravidelne vnucuje predstavy o tom, ako správne žiť. Nezadaní ľudia sa často musia vyrovnávať s netaktnými otázkami, prečo sa rozhodli žiť bez partnera. Hrdinky nášho článku však na vlastnom príklade dokázali, že single život nemusí byť len smutná náhoda, ale i vedomá voľba, ktorá ich v skutočnosti robí šťastnými.
5. Diane Keaton
Slávna hollywoodska hviezda prestala randiť pred vyše tromi desaťročiami. Keď sa jej opýtali prečo, celebrita pokojne vysvetlila, že jej pozornosť mužov nechýba, pretože má veľa mužských priateľov a ani zďaleka nepotrebuje milostný záujem. Diane nebola nikdy vydatá, ale nikdy si ani nemyslela, že je to problém. Herečka totiž verí, že vzťahový status človeka nedefinuje. „Pamätám si, keď som bola mladá, úprimne som nejakým smiešnym spôsobom verila, že je to o tom, že si nájdeš niekoho, s kým budeš žiť až do smrti. Nemyslím si, že to, že nie som vydatá, mi znehodnotilo život. Ten mýtus o starej panne je nezmysel,“ uviedla v jednom z rozhovorov.
4. Charlize Theron
Ani oscarová herečka Charlize Theron nebola na rande už niekoľko rokov. Má totiž podľa vlastných slov v živote iné priority. Sama vraj nemá nič proti tomu, aby jej napríklad priatelia dohodili nejakého partnera, ale vzťah nehľadá. „Môžem úprimne povedať, že sa necítim osamelá. Stále idem na plné obrátky. Myslím si len, že mám jasne stanovené priority, byť rodičom znamená veľa práce,“ priznala ešte v minulosti pre médiá.
3. Sharon Stone
Počas svojho účinkovania v relácii The Drew Barrymore Show v roku 2020 slávna herečka vysvetlila, prečo sa od rozvodu s novinárom Philom Bronsteinom v roku 2004 sústredila predovšetkým na vzťahy s priateľmi a rodinou namiesto tých romantických. „Skončila som s randením. Mám toho dosť,“ povedala herečka a dodala: „Ľudia mi pripadajú neúprimní a nestoja za môj čas. Viac si užívam čas osamote a chvíle s deťmi a priateľmi,“ vysvetlila.
Hviezda filmu Základný inštinkt je tiež názoru, že muži a ženy nie sú aktuálne vo vzťahoch na tom istom mieste. „Mám naozaj dobrých mužských priateľov, ale mám pocit, že pokiaľ ide o emocionálnu zrelosť vo vzťahoch, muži a ženy sú v rôznych pozíciách,“ myslí si umelkyňa.