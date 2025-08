Prezývku si vymyslel, aby mal pre čo žiť. Rytmus sa pri rodine zmenil, typický ujo však nikdy nebude

Prvý dotyk s umením pocítil už ako päťročný chlapec. Jeden z najúspešnejších slovenských raperov Patrik Rytmus Vrbovský cítil hudbu ešte skôr, než to dokázal pomenovať. Nečudo preto, že sa postupne stala jeho veľkou vášňou – bol to celkom prirodzený vývoj. V rozhovore s rómskou speváčkou Teri Čikoš teraz Rytmus prezradil, ako vyzerali začiatky jeho cesty a odhalil i to, ako vznikla jeho slávna prezývka.

Jeho biologický otec bol hudobník, a tak sa zrejme niektoré z jeho génov zrejme odtlačili aj do Patrika. No keďže s otcom nevyrastal, cestu k hudbe si našiel celkom iným spôsobom ako on. Nelákala ho hra na hudobné nástroje, chcel spievať a rapovať. Dostával sa k tomu však veľmi postupne. Ešte než sa predstavil ako raper, začal v puberte tancovať hip-hop vo Fredy’s Dance Group a otváral veľké šou. A práve tam napokon ukázal aj svoje ďalšie talenty – popri tanci a brejkdance beatboxoval a konečne aj rapoval. „Bola to pre mňa prirodzená vec, vedel som, že to chcem robiť, ale nebol na to vtedy akoby priestor ani podmienky. Keď niekto zarapoval, nedostal uznanie ani pozornosť, boli ste podľa ľudí mimo,“ hovorí umelec, ktorému spočiatku nikto neveril, čo ho veľmi traumatizovalo.

Ty nič nedokážeš!

„Mal som okolo seba ľudí, ktorí mi hovorili, že nikdy v živote nič nedokážem. No hudba bola moje vykúpenie z reality a je to dodnes jediný priestor, kde som extrémne sám sebou a extrémne najšťastnejší. To si vždy pripomínam, keď sa mi nechce,“ vyznal sa Patrik v rozhovore pre portál Koktejl. Práve pre pochybnosti okolia, ktorým neustále čelil, si napokon vytvoril i fiktívnu postavu Rytmusa. „Keby toto nebolo, možno by som ani nemal ako Patrik Vrbovský prečo žiť,“ dodal prekvapivo.

Zranené dieťa si podľa vlastných slov nesie v sebe dodnes. „To detstvo bolo natoľko silné, že sa stále cítim ako malé decko, ktoré uniká z reality. Na jednej strane je to požehnanie, na druhej kliatba,“ poznamenal raper, ktorý je dnes už i manželom a otcom šesťročného Sanela a svoju relatívne novú rolu vníma napriek vlastným zraneniam najvýš zodpovedne.

Vďaka Bohu za rodinu