Starne vaše srdce rýchlejšie ako vy? Jeho biologický vek zistíte vďaka novej kalkulačke celkom jednoducho
Starne vaše srdce rýchlejšie ako vy? Jeho biologický vek zistíte vďaka novej kalkulačke celkom jednoducho

Foto: Freepik

Podľa výskumu srdcia mužov starnú rýchlejšie ako srdcia žien.

Koľko sviečok na torte ste tento rok sfúkli alebo ešte len sfúknete? Nová štúdia publikovaná v prestížnom vedeckom časopise JAMA Cardiology upozorňuje, že srdce človeka môže byť biologicky staršie, mladšie alebo rovnaké ako skutočný vek, ktorý máme uvedený v občianskom preukaze. „S narastajúcim povedomím, že biologický vek je iný koncept ako chronologický vek, teda koľkokrát si už obehol okolo Slnka, sme chceli nájsť spôsob, ako túto myšlienku aplikovať a pomôcť ľuďom lepšie pochopiť ich konkrétne riziká vzniku kardiovaskulárnych ochorení,“ prezradila pre Washington Post profesorka epidemiológie kardiovaskulárnych ochorení Sadiya Khanová, ktorá so svojim tímom vytvorila online kalkulačku, na ktorej si môžete vyrátať biologický vek svojho srdca.

Muži majú staršie srdcia

Sadiya Khanová je nielen vedkyňou, ale aj klinickou lekárkou, ktorá sa roky zaujíma o to, prečo pacienti narodení v rovnakom roku starnú odlišne a to najmä v oblasti kardiovaskulárnych ochorení. „Pre ľudí je naozaj ťažké pochopiť, čo pre nich znamená, že je 10-percentná šanca, že v blízkej budúcnosti sa u nich prejaví srdcové ochorenie,“ prezradila lekárka, ktorá začala rozmýšľať nad inou metódou, vďaka ktorej by si ľudia jednoduchšie uvedomili, že ich srdce starne prirýchlo.

Kardiológ vyzradil, ktorým ôsmim potravinám sa vyhýba aj on sám. Srdce je najslabším orgánom Slovákov

Lekárka spolu s ďalšími kolegami skúmala vyše 14-tisíc Američanov, u ktorých sa zaujímali najmä o stav ich srdca. Výsledky ukázali, že väčšina ľudí mala srdcia staršie ako sú oni sami. Muži mali v priemere srdcia približne o sedem rokov staršie ako ich chronologický vek, ženy mali srdcia asi o štyri roky staršie. Najväčšie rozdiely medzi skutočným a biologickým vekom srdca mali hlavne muži s maximálne stredoškolským vzdelaním a tí, ktorí sa identifikovali ako černosi alebo Hispánci.

Online kalkulačka

„Najskôr je dôležité mať kontext. Ročný rozdiel oproti vášmu chronologickému veku pravdepodobne nie je významný. Ale ak sú srdcia ľudí staršie o viac ako päť alebo desať rokov, stojí za to venovať pozornosť tomu, čo sa deje a čo to môže spôsobovať,“ vysvetlila Khanová, ktorá stojí za najnovšou kalkulačkou pre výpočet biologického veku.

