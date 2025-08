Tento štvrtok ide o všetko, čaká ho kľúčová operácia. Dajme Dominikovi vedieť, že v tom nie je sám

Pred siedmimi rokmi prišli o dcérku, dnes ich mladší syn Dominik bojuje s nevyliečiteľným nádorom na mozgu a jeho otec Peter s rakovinou pľúc, ktorá sa už rozšírila aj do chrbtice. Príbeh rodiny Šarköziovcov je ťaživý a tragický, no istým spôsobom aj plný nádeje. Organizácia Dobrý Anjel sa im teraz snaží pomôcť nielen finančne, ale aj gestom, ktoré môže vniesť aspoň trocha radosti do neutíchajúceho smútku.

Naberá silu na ďalší zákrok

Boj malého Dominika sleduje celé Slovensko. Chlapec, ktorý má len sedem rokov, čelí nevyliečiteľnému nádoru na mozgu a nádej na zázrak je, žiaľ, veľmi malá. Vážny je aj zdravotný stav jeho otca, ktorý odhodlane zápasí o čas so svojou rodinou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1284675836357280&set=a.400262078131998

Ešte pred pár týždňami spolu s Dobrým Anjelom celá rodina plánovala poslednú spoločnú dovolenku pri mori, no Dominikov zdravotný stav sa náhle rapídne zhoršil a musel podstúpiť operáciu miechy. Náročný zákrok má už za sebou a dnes naberá silu na ďalší, ktorý ho čaká už vo štvrtok.

Nech vie, že v tom nie je sám

Andrej Kiska preto prišiel s iniciatívou, ktorá by mu mohla pripomenúť, že ten najťažší boj nemusí zvádzať sám.