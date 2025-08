Po strate bábätka sa im splnil ich sen. Dávid Hartl a Maťa majú dcérku, pri ktorej slová netreba

Po tom, ako Dávid Hartl a jeho manželka Martina prišli o svoje prvé bábätko, prežívali ťažké chvíle. A najmä mladá herečka sa v úprimnej a otvorenej spovedi priznala s tým, že to vtedy psychicky nezvládla. O to väčšiu radosť preto manželia prežívajú v týchto dňoch, keď sa s fanúšikmi podelili o krásnu novinku - stali sa z nich novopečení rodičia.

Prepadla sa na dno

Keď sa tanečnica nedávno na svojom profile na sociálnej sieti zverila svojim fanúšikom s tým, že už kedysi nosila pod srdcom bábätko, viacerí zostali prekvapení. „Neskutočne sme sa potešili, že budeme rodičia. Ja som zmenu začala cítiť hneď. Veľký kus mojej práce som musela prerušiť hneď v prvom mesiaci. To čo som roky budovala, som nechala zo dňa na deň,“ opísala Martina, čo prežívala, a aké náročné pre ňu bolo zanechať milovaný tanec.

„Keď pracujete desať rokov od rána do večera, často bez víkendov a naraz ostanete tehotná sama doma, je to obrovský nápor na psychiku. Pritom som to neskutočne chcela, ale aj tak som sa s tým ťažko vyrovnávala,“ dodala.

Radosť z očakávaného dieťatka sa však v jednej sekunde bez varovania premenila na obrovský strach a sklamanie, keď Martina v štvrtom mesiaci o bábätko prišla. „Boli sme neskutočne smutní, že to nevyšlo,“ priznala otvorene Martina, ktorá sa v momente prepadla na úplné dno.

Dcérka, pri ktorej slová netreba