Introvertka z Košíc si vzala mladšieho kolegu. Anna Karolína Schmiedlová nikdy nevyzerala šťastnejšie

Láska medzi našou obľúbenou tenistkou Annou Karolínou Schmiedlovou a jej kolegom Lukášom Kleinom je tichým, no pevným príbehom, ktorý sa nepretŕča v médiách. Anna Karolína, známa svojou sústredenosťou a pokorou na tenisovom kurte, pôsobí rovnako aj v súkromí – a práve v Lukášovi našla človeka, ktorý ju v tom celom nenápadne, ale dôsledne podporuje. Aj svoje áno si kolegovia z kurtu povedali v tichosti a v kruhu tých najbližších.

Introvertka z Košíc

„Tenis zo mňa vytvoril osobnosť, samostatnú a odolnú, akou som dnes, za to som vďačná. Naučilo ma to veľkej pokore. Človek si musí zapamätať, že to je len práca. Neurčuje to hodnotu človeka. Či vyhrám alebo prehrám neurčuje, aký som človek,“ opakuje naša obľúbená tenistka, ktorá na kurte stretla aj svojho životného partnera – o tri roky mladšieho hráča Lukáša Kleina. Ich vzťah nevznikol v žiari reflektorov, skôr v tichu mimo kurtu, kde ani jeden z nich netúžil byť v centre pozornosti.

Sympatická Košičanka, ktorá je známa svojou introvertnou povahou, o ich vzťahu verejne nehovorí, no s fanúšikmi sa delí o všetky dôležité radostné správy. Tú prvú oznámila v apríli tohto roka, kedy priznala, že s Lukášom sa čoskoro stanú rodičmi.

Foto: Instagram - @akschmiedlova

Šťastní a nadšení

„Chcela som vám oznámiť, že dôvod, prečo som nehrala na turnajoch a v apríli nebola súčasťou tímu na PBJK, je moje tehotenstvo. Je to pre mňa osobné, ale chcela som to oznámiť, aby v najbližších mesiacoch neprišlo k nedorozumeniam. Môj partner a ja sme veľmi šťastní a nadšení. Ďakujeme za podporu,“ napísala na Instagrame Anna Karolína, ktorá sa počas prvej augustovej soboty postavila pred oltár.

Na sociálnych sieťach uverejnila prvé zábery z ich dôležitého dňa, na ktorých bolo vidieť, že dvojica žiari šťastím a spokojnosťou. Anna Karolína si zvolila jednoduché biele šaty s dlhšími rukávmi a valčík s manželom si zatancovali na tráve v priestoroch vinárstva. „Ďakujeme,“ odkázala na sociálnych sieťach tenistka, ktorá prežíva jedno z najkrajších období v živote.

Foto: Instagram - @lukasklein._

Foto: Instagram - @dj_mike_swing