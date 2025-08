Na prvú noc dodnes spomínajú so smiechom. Manželia z Hladovky majú na lásku recept, ktorý nič neprekoná

Anna a Anton žijú vedno dlhých 70 rokov a stále ich to spolu baví.

Hanblivú, ale veľmi peknú Hanku si všimol pred viac ako 70 rokmi na páračkách. Anton dievča vyzval do tanca a neskôr ju vo všetkej počestnosti odprevadil domov. Tento rok oslávili Tonko a Anna Petrákovci platinovú svadbu. V dobrom a zlom sú spolu celých sedem dekád a keď sa ich opýtate, ako to dokázali, dajú vám len jednu odpoveď.

Foto: archív manželov Petrákovcov

Dvojica si podľa denníka SME padla do oka hneď v prvej chvíli a aj keď Anton odišiel zakrátko na vojnu a dlhšie sa s Hankou nevideli, kontakt si stále udržiavali. Tonko svojej vyvolenej vytrvalo posielal listy plné citu a veršov a 19-ročná dievčina mu s radosťou odpisovala. Poštu si vymieňali až do konca vojny, kým sa Anton vráti a neprišiel Hanku požiadať o ruku. Pytačiek sa vtedy nečakane zúčastnil aj ďalší nápadník. No Hanka mala jasno. Vyhovorila sa, že ide nakŕmiť prasatá, a pustila sa milého Tonka vyprevadiť. „Len toľko som sa opýtal, či chce mňa alebo jeho. A ona že mňa. Vtedy som ju prvý raz objal. A cestou domov som si od radosti veru aj poskočil,“ spomína si Anton dodnes na deň, keď mu Hanka dala svoje slovo.

Foto: archív manželov Petrákovcov

Brala si ho z ľútosti

No aj keď sa jej Tonko vždy páčil, priznáva, že si ho brala i tak trochu z ľútosti. Keď mal len rok a tri mesiace, zomrela mu totiž na týfus mama a on zostal s otcom a šiestimi súrodencami sám. Otec nevedel, kde mu hlava stojí a popri práci im nestíhal dávať toľko lásky a pozornosti, o Tonka a jeho súrodencov sa teda starala prevažne babka a len čo chlapec trochu podrástol, začal chodiť po službách, aby pre rodinu čo-to zarobil. Anna jeho spôsobu života dobre rozumela, sama musela vo dne, v noci pomáhať rodičom na gazdovstve, kde bolo roboty vyše hlavy. S dvomi sestrami sa nemali kedy nudiť.

Anna, rovnako ako Anton, pre neustále povinnosti nikdy nezažila pubertu – nebol totiž na ňu priestor. Pár z Hladovky dobre poznal nielen tvrdú prácu, ale i biedu a strašný hlad, ktorý museli každý deň hasiť takmer z ničoho.

Pri spomienkach na svadobnú noc sa dodnes smejú

Čas, keď sa z detí formujú dospelí ľudia, tak obaja zahltení prácou akoby preskočili a zrazu sa ruka v ruke ocitli pred oltárom. Mladučký pár však vôbec netušil, čo má po sobáši nasledovať. Na prvú spoločnú noc nebol ani jeden z nich pripravený. Našťastie mali dobrého poradcu.