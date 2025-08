Nevidí, ale cíti viac ako ostatní. Na maséra Ferka nedajú vo Svite dopustiť, v tíme je ako hromozvod

Viete si predstaviť človeka, ktorému dôverujú celé generácie športovcov? Takého, ktorému zveríte nielen boľavé koleno, ale aj dušu? Vo Svite takého človeka poznajú všetci. Volá sa František Budzák. Ale všetci mu hovoria jednoducho Ferko. Nevidiaci masér, ktorý do ľudí vidí viac, ako by ste si mysleli.

O zrak prichádzal postupne

Ako uvádza Denník Šport, jeho cesta bola všetko, len nie jednoduchá. Po základnej škole mu začal slabnúť zrak, no napokon oň prišiel úplne. Ako mladý chlapec totiž zažil situáciu, keď mu jeden z nadriadených nedovolil odmietnuť ťažkú prácu kvôli zdravotným obmedzeniam. Práve vtedy sa jeho zrak zhoršil natoľko, že skončil v ústave pre slabozrakých.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/bkiskrasvit/posts/pfbid0fyvrBqfBLyGVt75ja6W51au6iGdhQSiRbsxrvpkvHthBkKT6vSpQGWSpvCbEuNj1l

Na odporúčanie lekára absolvoval masérske kurzy a čoskoro objavil dar, ktorý zmenil jeho život – mimoriadny cit v prstoch, vďaka ktorému dokázal vnímať telo iných s precíznosťou, akú mu závideli aj zdraví maséri.

„Práca maséra sa dá vykonávať, aj keď človek nevidí. Má lepší cit v prstoch a mnoho takýchto masérov dosiahlo úspechy,“ povedal František pre reláciu Reflex televízie Markíza. A práve tento cit, spolu s obrovskou pracovitosťou, ho dostal do klubu Iskra Svit.

Masér je ako hromozvod

Aj keď v klube maséra už mali, František sa nevzdal. Po absolvovaní súkromnej školy v Prahe sa chcel dostať k športovým masážam. Prax si otvoril len pár metrov od basketbalového klubu Iskra Svit. Prvým klientom bol bývalý hráč Pažický, od ktorého sa jeho meno začalo šíriť. Postupne sa stal nenahraditeľnou súčasťou tímu. A dnes? V klube si už nikto nevie predstaviť život bez neho.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=946539338744716&set=a.946538878744762

Vyše 30 rokov je oporou, ktorú nevidno na obrazovkách, ale bez ktorej by nebolo víťazstiev, ani návratov po zranení. Nie je však len masérom. Je bútľavou vŕbou, radcom... „Masér je v tíme ako hromozvod. Všetky problémy každého športovca vníma a nasáva. Tým, že on vám vymasíruje to boľavé, on vám vymasíruje aj dušu, lebo sa mu všetci hráči spovedajú,“ hovorí o ňom trénerka mládeže Michaela Drobná.

Na svadbu nie je čas