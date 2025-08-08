Dobráci žijú dlhšie, no nemajú čas riešiť vlastné problémy. Toto sú podľa psychológov ich hranice - Dobré noviny
Dobráci žijú dlhšie, no nemajú čas riešiť vlastné problémy. Toto sú podľa psychológov ich hranice
Pavol Rýpal.

V liste písal, že iné východisko nenašiel. Prípad Paľa Rýpala po 17 rokoch možno konečne vyriešia

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Hádanka.

Aby som potratila, skákala som zo skrine, povedala jej mama. Citlivá dievčina rodičom už nič nevyčíta

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Jana Kolesárová s rodinou.

Smial sa jej, že Slovensko je ako Uruguaj. Jana Kolesárová spoznala Alejandra, keď to absolútne nečakala

Jana Kolesárová s rodinou.

Smial sa jej, že Slovensko je ako Uruguaj. Jana Kolesárová spoznala Alejandra, keď to absolútne nečakala

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Hádanka.

Aby som potratila, skákala som zo skrine, povedala jej mama. Citlivá dievčina rodičom už nič nevyčíta

Veď tam máte nádor ako krava, šokoval ju zubár. Letuška Zuzka na ceste za zdravím našla recept na šťastie

Paľo Habera s dcérou Zuzkou / Zuzana Koperniech s manželom Mariánom

Ukáž mi jedno dokonalé manželstvo, prosila mamu. Haberovu dcéru Zuzku uzdravil až lekár spod Tatier

Napísala Phoebe z Priateľov, že ju dabuje, no dopadlo to neslávne. Bibiana Ondrejková sa už hlasom nechváli

Zuzana Vačková / Ilustračná fotografia

Dnes by to už nejedla. Zuzana Vačková po zhubnom nádore na čreve vie, čo by v živote robila inak

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Fajčila, pila a ani nevedela, či ju frajer skutočne chce. Emu Müller zmenil až pobyt v strede ničoho

Ilustračná fotografia.

Ľuďom z celého sveta zachutila obľúbená polievka našich starých mám. Zaradili ju na prestížny rebríček

Dobráci žijú dlhšie, no nemajú čas riešiť vlastné problémy. Toto sú podľa psychológov ich hranice

Ak vás rodičia v detstve častovali prívlastkami ‚dobrý‘ či ‚zlý‘, mohli vám zavariť na poriadny problém.

Mnohí z nás sú odmalička vychovávaní tak, aby druhým vždy vyhoveli, lebo len tak si získajú ich lásku a sympatie. V skutočnosti však na svoje ‚dobráctvo‘ len doplácame. Syndróm dobrých ľudí (angl. nice-guy syndrome, pozn. red.) nie je v psychológii ani zďaleka nový pojem a terapeuti sa dnes vo svojej praxi čoraz viac zaoberajú otázkou, čo robiť, aby sa ich klienti dokázali konštruktívne postaviť nadmernému tlaku okolia a zdravo uchopili svoje životy.

Aj naoko sebavedomí ľudia môžu totiž pre nesprávne naučené vzorce z detstva po celý svoj dospelý život poriadne trpieť a dostať sa z toho a začať myslieť konečne na seba je pre nich doslova nepredstaviteľné. 

Iste si mnohí z vás z detstva pamätajú vety typu: ‚Buď dobré dievčatko!‘ alebo ‚Buď dobrý chlapec!‘ Neraz totiž zazneli z úst našich rodičov, starých rodičov či učiteľov. Dieťa takéto apely číta jasne: ten, kto je dobrý, má veľa kamarátov a ľudia ho majú radi, zatiaľ čo tí zlí stoja zvyčajne na okraji spoločnosti a druhí na nich obvykle len kričia. 

Až na pokraj síl

Bohužiaľ, len málokto deťom povie, že život nie je jednorozmerný a aj dobrotivosť a prispôsobivosť má svoje medze. Z dobrých detí tak postupne vyrastú dospelí, ktorí nepoznajú svoje hranice a za to, aby ich druhí mali radi, sa pokojne doženú aj na pokraj svojich síl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Naturopath (@pamhirdwellness)

„Mnoho ľudí za mnou chodí a zverujú sa mi so svojimi problémami. A ja mám potom sklony brať si všetko na seba. Trápim sa cudzím nešťastím, riešim praktické veci a urovnávam spory druhých. Vlastne stále dookola žijem cudzie životy a na ten svoj nemám čas,“ hovorí pre iDNES 53-ročná Olina, ktorá pre svoj altruizmus zožala už niekoľkokrát i kritiku od manžela. „Ja ale nedokážem povedať nie. Odmietnuť niekomu pomoc a nechať ho tak je proti mojim zásadám!“ dodáva žena, ktorej situáciu iste verne poznajú mnohé ďalšie.

Prečítajte si tiež: Je to veľký dobrák s úžasným srdcom. Daniela Hantuchová zažila pri Guyovi najsilnejší moment života

Neraz sme schopní potlačiť svoje emócie a vo všetkom dať prednosť ostatným, až kým si našu pozornosť nevypýta napríklad choroba. Nie nadarmo sa predsa hovorí „Za dobrotu na žobrotu“ či staré známe ‚Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami‘… Obe vety naznačujú, že za svoju dobrotu obvykle už nedostaneme odmenu ako keď sme boli malí, ale naopak, často skôr poriadne schytáme cez prsty a neraz zaplatíme aj svojím zdravím. Svoje o tom vie i 55-ročná pani Ruženka.

