Dobráci žijú dlhšie, no nemajú čas riešiť vlastné problémy. Toto sú podľa psychológov ich hranice
Ak vás rodičia v detstve častovali prívlastkami ‚dobrý‘ či ‚zlý‘, mohli vám zavariť na poriadny problém.
Mnohí z nás sú odmalička vychovávaní tak, aby druhým vždy vyhoveli, lebo len tak si získajú ich lásku a sympatie. V skutočnosti však na svoje ‚dobráctvo‘ len doplácame. Syndróm dobrých ľudí (angl. nice-guy syndrome, pozn. red.) nie je v psychológii ani zďaleka nový pojem a terapeuti sa dnes vo svojej praxi čoraz viac zaoberajú otázkou, čo robiť, aby sa ich klienti dokázali konštruktívne postaviť nadmernému tlaku okolia a zdravo uchopili svoje životy.
Aj naoko sebavedomí ľudia môžu totiž pre nesprávne naučené vzorce z detstva po celý svoj dospelý život poriadne trpieť a dostať sa z toho a začať myslieť konečne na seba je pre nich doslova nepredstaviteľné.
Iste si mnohí z vás z detstva pamätajú vety typu: ‚Buď dobré dievčatko!‘ alebo ‚Buď dobrý chlapec!‘ Neraz totiž zazneli z úst našich rodičov, starých rodičov či učiteľov. Dieťa takéto apely číta jasne: ten, kto je dobrý, má veľa kamarátov a ľudia ho majú radi, zatiaľ čo tí zlí stoja zvyčajne na okraji spoločnosti a druhí na nich obvykle len kričia.
Až na pokraj síl
Bohužiaľ, len málokto deťom povie, že život nie je jednorozmerný a aj dobrotivosť a prispôsobivosť má svoje medze. Z dobrých detí tak postupne vyrastú dospelí, ktorí nepoznajú svoje hranice a za to, aby ich druhí mali radi, sa pokojne doženú aj na pokraj svojich síl.
„Mnoho ľudí za mnou chodí a zverujú sa mi so svojimi problémami. A ja mám potom sklony brať si všetko na seba. Trápim sa cudzím nešťastím, riešim praktické veci a urovnávam spory druhých. Vlastne stále dookola žijem cudzie životy a na ten svoj nemám čas,“ hovorí pre iDNES 53-ročná Olina, ktorá pre svoj altruizmus zožala už niekoľkokrát i kritiku od manžela. „Ja ale nedokážem povedať nie. Odmietnuť niekomu pomoc a nechať ho tak je proti mojim zásadám!“ dodáva žena, ktorej situáciu iste verne poznajú mnohé ďalšie.
Neraz sme schopní potlačiť svoje emócie a vo všetkom dať prednosť ostatným, až kým si našu pozornosť nevypýta napríklad choroba. Nie nadarmo sa predsa hovorí „Za dobrotu na žobrotu“ či staré známe ‚Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami‘… Obe vety naznačujú, že za svoju dobrotu obvykle už nedostaneme odmenu ako keď sme boli malí, ale naopak, často skôr poriadne schytáme cez prsty a neraz zaplatíme aj svojím zdravím. Svoje o tom vie i 55-ročná pani Ruženka.