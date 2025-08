Zodpovednosť už nebude ležať iba na pleciach žien. Mužská antikoncepčná tabletka prešla prvými testami

Ženy boli po celé desaťročia tie, na ktoré spoločnosť kládla bremeno užívania antikoncepcie. To sa však s najväčšou pravdepodobnosťou zmení. Nová antikoncepčná tabletka pre mužov totiž práve prešla prvým testom na ľuďoch a odborníci dúfajú, že sa dostane na trh ešte v tomto desaťročí.

Žiadne vedľajšie účinky

Nová pilulka podľa informácií magazínu Daily Mail zabraňuje produkcii spermií bez toho, aby ovplyvňovala hladinu testosterónu alebo libido. Predklinické štúdie na myšiach a primátoch ukázali, že počas jej užívania dochádza už v priebehu dvoch až štyroch týždňov k výraznému zníženiu počtu spermií a po ukončení užívania sa plodnosť obnovuje.

Ilustračné foto. Foto: Freepim/jcomp

V rámci ďalšej fázy testovania bezpečnosti, tentoraz už na ľuďoch, odborníci podávali rôzne dávky lieku 16 mužom počas niekoľkých dní a výsledky ukázali, že liek nemal zásadný vplyv na srdcovú činnosť, hormonálnu rovnováhu, zápalové procesy, sexuálne funkcie ani náladu.

Kedy príde na trh?

„Bezpečná a účinná mužská antikoncepčná tabletka poskytne párom viac možností. Umožní im to spravodlivejšie rozdeliť zodpovednosť za plánované rodičovstvo a prinesie mužom väčšiu slobodu v otázkach reprodukcie, “ vysvetlila chemička a farmaceutka Gunda Georg, ktorá sa podieľala na výskume.

Ilustračné foto. Foto: Freepim/prostooleh

Podľa informácií denníka New York Post nasleduje ďalšia fáza testovania, do ktorej sa zapojí 50 dobrovoľníkov. Tí budú 28 až 90 dní užívať jednu tabletku denne a vedci budú sledovať, či je bezpečná a účinná. Očakáva sa, že štúdia bude ukončená v polovici roka 2026 a ak všetko pôjde podľa plánu, prvá mužská antikoncepčná tabletka by sa mohla na trh dostať už o pár rokov.